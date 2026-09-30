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Miloš Ć. (40) koji je danas preminuo, dva dana pošto je teško ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj, prema nezvaničnim informacijama, godinama je poznavao D. V. (28)koji je uhapšen zbog ubistva.

Podsetimo, do pucnjave je došlo u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, kada je nakon kraćeg sukoba dva grupe muškaraca D. V. potegao oružje i pucao u Miloša Ć.

Ubijeni Miloš Ć. Foto: Privatna arhiva

Teško ranjeni Kragujevčanin odmah je prebačen u bolnicu i lekari su se dva dana borili za njegov život.

- Ubijeni i ubica se poznaju godinama, praktično ceo život. Živeli su u istom naselju, kretali se u istim lokalima. Zbog čega je izbio sukob tog jutra niko ne zna pouzdano, ali navodno je više ljudi bilo prisutno - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, o pucnjavi se ranije oglasila i Policijska uprava u Kragujevcu.

Ubijeni Miloš Ć. Foto: Privatna arhiva

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili V. D. (28) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu.