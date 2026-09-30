OVO JE MUŠKARAC KOJI JE UBIJEN U KRAGUJEVCU: Poznavao ubicu godinama, izlazili na ista mesta, pucnjavi prethodio sukob (foto)
- Miloš Ć. (40) preminuo je dva dana nakon pucnjave u kragujevačkom naselju Novi Bubanj, u kojoj je teško ranjen hicem iz pištolja.
- Policija je uhapsila D. V. (28), a prema nezvaničnim informacijama njih dvojica su se poznavala godinama i kretala se u istim lokalima.
Miloš Ć. (40) koji je danas preminuo, dva dana pošto je teško ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj, prema nezvaničnim informacijama, godinama je poznavao D. V. (28)koji je uhapšen zbog ubistva.
Podsetimo, do pucnjave je došlo u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, kada je nakon kraćeg sukoba dva grupe muškaraca D. V. potegao oružje i pucao u Miloša Ć.
Teško ranjeni Kragujevčanin odmah je prebačen u bolnicu i lekari su se dva dana borili za njegov život.
- Ubijeni i ubica se poznaju godinama, praktično ceo život. Živeli su u istom naselju, kretali se u istim lokalima. Zbog čega je izbio sukob tog jutra niko ne zna pouzdano, ali navodno je više ljudi bilo prisutno - kaže izvor Kurira.
Podsetimo, o pucnjavi se ranije oglasila i Policijska uprava u Kragujevcu.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili V. D. (28) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu.
Kako su tada naveli u saopštenju, pronađen je i pištolj, kao i automobil kojim je osumnjičeni pobegao s mesta zločina.