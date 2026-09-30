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B. Đ. (81) osuđen je danas na jedinstvenu kaznu od četiri godine i četiri meseca zatvora zbog pokušaja ubistva pekara u Ratkovu kod Odžaka, kao i zbog nedozvoljenog držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Somboru.

Podsetimo, vlasnika pekare u selu Ratkovo kod Odžaka ranio je B. Đ. 14. januara ove godine, a iako se govorilo o tome da je do pucnjave došlo zbog svađe oko duga, supruga ranjenog ispričala je ranije da to nije istina.

pekara u selu Ratkovo, kod Odžaka Foto: Kurir Televizija

- B. Đ. je došao i rekao: "Došao sam samo da vam čestitam Novu godinu", a onda je izvadio pištolj i pucao u mog supruga. Ja sam skočila na njega, da ne bi pucao po svima nama. Rvala sam se s njim, pobila sam se, uzela sam mu pištolj. On ima 80 godina, mator je, umire, pa da povede još nekog za sobom. Razlog za ovo nije imao - rekla je tada potresena supruga ranjenog čoveka i dodala:

- Nije tačno da je moj suprug ranjen zbog duga. On njemu ništa ne duguje. Moj suprug se davno zabavljao sa njegovom ćerkom, koja sad živi u Australiji. Ona je prekinula svaki kontakt sa ocem jer mu je slala novac, a on je ovde sve prokockao. Takođe, kada nas je ranije uznemiravao, ćerka ga je pozvala i rekla da nas ostavi na miru, a onda se dogodilo ovo...

Osuđen

Inače, kako su naveli iz Višeg suda u Somboru, presuda je doneta danas, 30. septembra 2026. godine, nakon održanog glavnog pretresa i sprovedenog dokaznog postupka.

- U krivičnom predmetu okrivljenog B.Đ., zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, prema optužnici Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Somboru, pripremno ročište održano je 14. septembra 2026. godine, te je nadalje zakazan glavni pretres, koji je održan danas, na kom je, nakon sprovedenog dokaznog postupka i datih završnih reči stranaka, doneta presuda, kojom je okrivljeni B.Đ. oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo u pokušaju i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - potvrdila je za Kurir portparol Višeg suda u Somboru, Mr Manela Operta Podunavac.

Za pokušaj ubistva B. Đ. je utvrđena kazna zatvora od četiri godine, dok mu je za krivično delo u vezi sa oružjem utvrđena kazna zatvora od šest meseci, kao i novčana kazna od 120.000 dinara.

- Osuđen je i na novčanu kaznu u iznosu od 120.000,00 dinara, te je okrivljeni B.Đ. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 4 meseca - naveli su iz suda.

U izrečenu kaznu uračunava mu se i vreme provedeno u pritvoru, od 14. januara do 11. marta 2026. godine, kao i vreme provedeno u izvršenju mere zabrane napuštanja stana, uz zakonske uslove navedene u presudi. B. Đ. je dužan i da plati novčanu kaznu od 120.000 dinara, u roku od dva meseca od pravnosnažnosti presude.

Produžena zabrana napuštanja stana Iz Višeg suda u Somboru potvrđeno je i da mu je produžena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora. - Rešenjem pretresnog veća Višeg suda u Somboru prema okrivljenom B.Đ. je produžena mera zabrane napuštanja stana, uz primenu elektronskog nadzora, u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje, najduže do 30. decembra 2026. godine - naveli su iz Višeg suda u Somboru.

Podsetimo, čitava drama se dogodila početkom godine u pekari u selu Ratkovo kod Odžaka, kada je došlo do pucnjave u kojoj je teško povređen vlasnik lokala. Prema tadašnjim informacijama, incident se dogodio nakon svađe između dvojice muškaraca. Osuđeni je izvadio pištolj i pucao u vlasnika pekare, koji je zadobio teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Nakon pucnjave, sada osuđeni B. Đ. je ostao na mestu događaja i sačekao policiju, koja ga je ubrzo lišila slobode.

Meštani Ratkova tada su za Kurir opisivali dramu koja se odigrala u pekari.