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D. V. (28) koji je uhapšen u ponedeljak zbog sumnje da je u Kragujevcu ubio Miloša Ć. (40), kako Kurir saznaje, na grudima ima istetovirano "Principi", najverovatnije kao simbol Partizanove navijčake grupe na čijem je čelu bio Veljko Belivuk.

Podsetimo, D. V. se sumnjiči da je posle sukoba dve grupe mladića na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića u Kragujevcu izvukao pištolj i pucao u Miloša Ć. On je posle zločina seo u automobil i pobegao, ali je istog dana uhapšen u efikasnoj akciji kragujevačke policije. Policija pronašla i pištolj iz kog je izvršeno ubistvo, kao i automobil kojim je osumnjičeni bežao.

Ubijeni Miloš Ć. Foto: Privatna arhiva

Teško ranjeni Miloš je odmah prebačen u bolnicu i lekari su se dva dana borili za njegov život, ali je on jutros preminuo.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni i osumnjičeni za ubistvo poznavali su se godinama i živeli su u istom naselju. Istragom bi trebalo da bude utvrđeno šta je tačno prethodilo zločinu i šta je bio motiv likvidacije.

- Navodno, bili su dobri i pre oko dve nedelje su zajedno viđeni kako provode vreme. Spekuliše se da se ubijeni Miloš kobnog dana vraćao sa terapije, iz bolnice koja se nalazi u blizini mesta na kom je ubijen oko 8 sati ujutru. Navnodno, uhapšeni je naišao s prijateljima iz provoda, i tada je došlo do sukoba koji se završio pucnjavom i ubistvom - kaže naš sagovornik.

1/5 Vidi galeriju D. V. se sumnjiči za ubistvo u Kragujevcu Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Privatna arhiva

Inače, prema fotografijama koje je objavljivao na društvenim mrežama D. V. nije skrivao da na grudima ima tetovažu simbola kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Na slikama na njegovom otvorenom profilu vide se brojne fotografije, na kojima je nag do pojasa i jasno pokazuje veliku tetovažu, odnosno ispisano "principi" na grudima. Takođe, na fotografiji, koja je objavljena nekoliko meseci pre hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pozirao je sa jednim od okrivljenih pripadnika te grupe Aleksom Stošićem. Slika je najverovatnije nastala ispred zatvora u Kragujevcu a ispred nje je napisano "ne treba meni zlato ni pare, već da sutra na slobodi vidim drugare! Izdrži Munze" - otkriva sagovornik Kurira.

Uhapšeni i Aleksa Stošić Foto: Društvene Mreže