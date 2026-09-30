OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U KRAGUJEVCU ISPRIČAO SVE DO DETALJA: Saslušan u tužilaštvu, predložen mu pritvor!
- D.V. (28) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu zbog sumnje da je pucao u Miloša Ć. (40), koji je kasnije preminuo od povreda.
- Tužilaštvo je predložilo pritvor kako osumnjičeni ne bi ponovio delo, a policija je pronašla pištolj i automobil kojim je pobegao.
- Do pucnjave je došlo posle kraćeg sukoba dve grupe muškaraca.
Osumnjičeni D.V. (28) saslušan je danas u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, a kako Kurir saznaje, tom prilikom on je do detalja opisao ceo događaj kada je u kragujevačkom naselju Novi Bubanj pucao u Miloša Ć. (40) koji je sa teškim povredama najpre prevezen u bolnicu, gde je i podlegao povredama dva dana kasnije.
- D. V. se sumnjiči da je izvršio krivično delo ubistvo i on je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu gde je izneo odbranu, a nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - potvrdio nam je portparol ovog tužilaštva Dejan Veljković.
Podsetimo, do pucnjave je došlo u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, kada je nakon kraćeg sukoba dva grupe muškaraca D. V. potegao oružje i pucao u Miloša Ć. koji je preminuo danas, dva dana nakon pucnjave.
- Ubijeni i ubica se poznaju godinama, praktično ceo život. Živeli su u istom naselju, kretali se u istim lokalima. Zbog čega je izbio sukob tog jutra niko ne zna pouzdano, ali navodno je više ljudi bilo prisutno - rekao je ranije izvor Kurira.
Brzom reakcijom nadležnih, osumnjičeni je uhapšen, a pronađen je i pištolj, kao i automobil kojim je pobegao s mesta zločina.