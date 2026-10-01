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Starleta Anđela Veštica, koja je pre nekoliko dana na društvenim mrežama objavila sliku na kojoj se vidi da joj je stavljena nanogica za elektronski nadzor, kako Kurir saznaje, osuđena je na tri meseca kućnog zatvora uz elektronski nadzor zbog pokušaja ucene!

Presudu protiv nje, kako saznajemo, doneo je Osnovni sud u Smederevu.

- Sud je 2023. godine doneo presudu kojom je Anđela Mitkovski, zvana Anđela Veštica, proglašena krivom za pokušaj ucene. Sada je kazna došla "na naplatu" i njoj je stavljena nanogica za elektronski nadzor. To znači da tokom tri meseca kaznu služi u svojoj kući, ali da bez odobrenja suda ne sme da je napušta - kaže izvor Kurira.

Osuđena starleta Foto: Printscreen/Ami G

Prema njegovim rečima, kao i svi drugi osuđenici u Srbiji koji kaznu služe u svom domu, i starleta ima pravo da u određeno vreme napusti stan, odnosno ima pravo svakoga dana na dnevnu šetnju i boravak van kuće.

Inače, ovo nije prvi sukob sa zakonom ove starlete. Kako Kurir saznaje, ona je i godinu dana pre kazne za pokušaj ucene bila osuđenja, ali na uslovnu kaznu od tri meseca sa rokom provere od godinu dana pred sudom u Staroj Pazovi i to zbog ugrožavanja sigurnosti.

Objavila fotografiju Foto: Printscreen Instagam

Ova starleta, podsetimo, na svom Instagramu objavila je pre nekoliko dana fotografiju svoje noge na kojoj je na zglobu uređaj za elektronski nadzor. Ona, međutim, nije želela da otkriva zbog čega joj je izrečena kazne.