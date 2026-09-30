POČINJE SUĐENJE BOKSERU I SAUČESNIKU ZA UBISTVO PROFESORA DOKTORA SALITA: Namamili Aleksandra, mučili ga i ostavili da se uguši na salašu kod Vrbasa!
- U Višem sudu u Somboru 15. oktobra počinje suđenje M. D. i Z. K. za teško ubistvo taksiste Aleksandra Stankovića, čije je telo pronađeno kod Vrbasa 28. decembra prošle godine.
- Tužilaštvo sumnja da su ga namamili vožnjom, potom brutalno napali, vezali i ostavili da umre, a nakon zločina prodali njegov automobil, sat i nakit.
U Višem sudu u Somboru 15. oktobra počinje suđenje M. D. (43) poznatijem kao Bokser iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora optuženima za teško ubistvo taksiste Aleksandra Stankovića (55) iz Odžaka, koji je 28. decembra prošle godine pronađen mrtav na jednom salašu u okolini Vrbasa.
Aleksandrovo telo, podsetimo, pronađeno je 28. decembra prošle godine u okolini Vrbasa, u jednom od pomoćnih objekata salaša. Prema ranijim informacijama, na telu su bile vidljive povrede, a Stanković je bio vezan za metalni stub.
Sumnja se da su ga dvojica optuženih najpre pozvala da ih kao taksista, uz naknadu, preveze iz jednog mesta u drugo, a da su ga potom napali i ubili zbog novca i nakita.
Način na koji je zločin izvršen bio je naročito brutalan.
- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra Stankovića. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - kaže izvor Kurira iz istrage i dodaje da su istražitelji na mestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.
Nakon zločina, kako se sumnja, osumnjičeni su istog dana prodali Stankovićev automobil, sat i nakit. Policija je, međutim, pronašla predmete za koje se sumnja da su pripadali ubijenom taksisti.
M. D. i Z. K. nalaze se u pritvoru, koji im je poslednji put produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru od 15. septembra 2026. godine. Pritvor može da traje najduže do 15. novembra 2026. godine. Kako je potvrđeno za Kurir u Višem sudu u Somboru, obojica su optužena za krivično delo teško ubistvo, odnosno za teško ubistvo pri izvršenju krivičnog dela razbojništva ili razbojničke krađe.
- Pritvor je u konkretnom slučaju produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni, ukoliko se nađu na slobodi, mogli ponoviti krivično delo za koje se osnovano sumnjivo terete, a nadalje pritvor je produžen i zbog postojanja osnovane sumnje da su okrivljeni izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, za koje krivično delo je zaprećena kazna zatvora preko deset godina, čime je ispunjen uslov za zadržavanje okrivljenih u pritvoru po navedenom osnovu, dok su takođe način izvršena krivičnog dela za koje se okrivljeni osnovano sumnjivo terete i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti koje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopštila je za Kurir portparol ovog suda Manela Operta Podunavac.
Ranije mu bio klijent
Inače, prema informacijama do kojih je ranije došao Kurir,jedan od osumnjičenih, M. D., bio je Stankovićev raniji klijent.
- Jedan od tih koji se sumnjiči da je ubio taksistu je takođe iz Odžaka i ovde ga znaju pod nadimkom Bokser. On je i ranije bio žrtvin klijent, tačnije, vozio ga je Aleksandar i ranije, ali koliko znam, nisu imali nikakvih sukoba, ko zna zbog čega su uradili nešto ovako monstruozno - dodao je tada izvor.
Aleksandar Stanković bio je poznat u Odžacima, gde je radio kao taksista. Prema rečima izvora Kurira, godinama je živeo i radio u Švajcarskoj, a jedno vreme je boravio u Gradačcu.
- Aleksandar je godinama živeo i radio u Švajcarskoj, a onda je jedno vreme živeo u Gradačcu i nedavno je došao u Odžake gde je radio na crno kao taksista. Imao je neke svoje klijente, a u mestu su ga svi znali pod nadimkom "profesor doktor Salito" - rekao je izvor.