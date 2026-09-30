M. D. i Z. K. nalaze se u pritvoru, koji im je poslednji put produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru od 15. septembra 2026. godine. Pritvor može da traje najduže do 15. novembra 2026. godine. Kako je potvrđeno za Kurir u Višem sudu u Somboru, obojica su optužena za krivično delo teško ubistvo, odnosno za teško ubistvo pri izvršenju krivičnog dela razbojništva ili razbojničke krađe.

- Pritvor je u konkretnom slučaju produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni, ukoliko se nađu na slobodi, mogli ponoviti krivično delo za koje se osnovano sumnjivo terete, a nadalje pritvor je produžen i zbog postojanja osnovane sumnje da su okrivljeni izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, za koje krivično delo je zaprećena kazna zatvora preko deset godina, čime je ispunjen uslov za zadržavanje okrivljenih u pritvoru po navedenom osnovu, dok su takođe način izvršena krivičnog dela za koje se okrivljeni osnovano sumnjivo terete i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti koje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopštila je za Kurir portparol ovog suda Manela Operta Podunavac.