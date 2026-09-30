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Budvanska policija rasvetlila je razbojništvo u tamošnjem Megamarketu i identifikovala državljane Srbije koji su, kako se sumnja, 8. avgusta iz te prodavnice ukrali više od 370.000 evra.

Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da je podgorička kancelarija NCB Interpol raspisala međunarodnu poternicu za stranim državljanima koji se sumnjiče da su opljačkali taj market.

Uprava policije je saopštila da su službenici kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Budva identifikovali strane državljane za koje se sumnja da su počinili krivično delo razbojništvo, i protiv njih podneli krivične prijave, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

"Na osnovu do sada sprovedenih kriminalističkih mera i radnji, prikupljenih obaveštenja od više lica, operativno-taktičkih aktivnosti, analize prikupljenih saznanja i preduzetih drugih radnji usmerenih na identifikaciju i lociranje izvršilaca, policijski službenici su došli do identiteta stranih državljana za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila ovo krivično delo", piše u saopštenju.

Budvanskoj policiji je 8. avgusta, oko 22.40 časova, prijavljeno da je u marketu u tom gradu, uz pretnju vatrenim oružjem, ukraden novac, pišu Vijesti.

"Prema do sada prikupljenim podacima, sumnja se da su strani državljani, postupajući po prethodno usaglašenom planu i sa jasno podeljenim i međusobno povezanim ulogama, u kasnim večernjim časovima ušli u objekat, i uz pretnju pištoljem otuđili novac u iznosu od 372,750.00 evra", kažu iz policije.

Potom su pobegli s ukradenim novcem. Više državno tužilaštvo u Podgorici je, nakon sprovedenih policijskih mera i radnji i prikupljenih obaveštenja, događaj pravno kvalifikovalo kao krivično delo razbojništvo.