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Dalibor Demirović (43) iz Pečenjevca, osuđen je u Višem sudu u Leskovcu na 20 godina zatvora jer je 3. novembra 2025. godine na brutalan način ubio nevenčanu suprugu Katarinu G. (36) u porodičnoj kući u ovom selu kod Leskovca, a potom njeno telo sakrio u zamrzivač.

Ubijena Katarina G. Foto: Društvene Mreže

- Demirović Dalibor je oglašen krivim zato što je dana 03. novembra 2025. godine, u popodnevnim časovića u Pečenjevcu, lišio života člana svoje porodice kojeg je prethodno zlostavljao, na taj način što je u spavaćoj sobi na spratnom delu porodične kuće u kojoj su živeli u Pečenjevcu, Katarini zadao više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, nakon čega je šakama obema rukama uhvatio i stezao za vrat, zbog čega je došlo do ugušenja i nastupanja smrti Katarine, da bi potom leš iste odvukao do zamrzivača u predsoblju iz kog je izvadio sve kese sa namirnicama, skinuo odeću sa tela i njeno nago telo ubacio u zamrzivač, a preko njenog tela PVC kese sa smrznutim namirnicama, dok je ostali deo njene garderobe bacio u kantu za otpatke, a potom pobegao sa lica mesta, nakon čega je dana 06. novembra 2025. godine pronađen i lišen slobode - naveli su iz Višeg suda u Leskovcu.

Podsetimo, Katarina je Dalibora prijavljivala za nasilje u porodici tokom 19 meseci pre ubistva. To je činila, kako stoji u optužnici, u više navrata od 10. februara 2024. godine do 10. septembra 2025. godine.

1/5 Vidi galeriju Osumnjičeni Dalibor D. Foto: Društvene Mreže

No, nesrećna žena nije uspela da na ovaj način zaustavi nasilje.

Obdukcijom su, osim povreda koje su dovele do smrti, na telu Katarine utvrđene i brojne druge povrede koje su nastale nekoliko dana pre ubistva i koje su bile u procesu zarastanja.

- Više dana pre nastupanja smrtne posledice naneo joj je povrede u vidu ozlede kože u zaceljenju, nagnječine kože u fazi zaceljenja na zadnjoj strani levog lakta, leve natkolenice, oba stopala i oba kolena, krvni podliv kože u fazi zaceljenja na prednjoj desnoj strani grudnog koša, desne nadkolenice i desne šake, koje su nanete dejstvom tupine mehaničkog oruđa - stoji u optužnici koju je prethodno VJT Leskovac podiglo protiv Demirovića.

Demirović je nakon hapšenja podvrgnut psihijatrijskom veštačenju koje je pokazalo da je procesno sposoban, pa je protiv njega podignuta optužnica za jedno od najtežih krivičnih dela predviđenih srpskim zakonodavstvom.

"Morao sam da je ubijem"

Ubistvo u selu Pečenjevce kod Leskovca otkriveno je nakon što se osumnjičeni Dalibor Demirović poverio rođenom bratu Denisu šta je učinio. Denis je ispričao da je mislio da Dalibor želi da mu pokaže novu keramiku u svom stanu koju je sam postavio, te da se šokirao onim što je video.

- Odem ja gore, on otvori vrata i kaže: "Gledaj". Od vrata vidim samo noge na zemlji... "Šta si ovo uradio?", pitam ga. Kaže: "Ubio sam je". Pitam ga: "Kako si je ubio, jesi li normalan?", a on kaže: "Morao sam da je ubijem, dojadila mi je" - ispričao je Denis i dodao da mu je brat rekao i kako je počinio zločin.

- Kako si je ubio?, pitao sam ga, a on kaže: "Zadavio sam je, uđi da vidiš". Ja sam gledao samo sa vrata, nisam hteo da uđem. Ona je ležala na podu, video sam noge do kolena i telo kako nepomično leži. Došao kod mene i rekao je: "Uzeću ti patike i rakiju.". Šta da mu kažem nego da uzme. Mislio sam uzmi sve, samo da pobegnem - poverio se Denis.