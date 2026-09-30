Saobraćajka
SUDAR DVA AUTOBUSA U SAMOM CENTRU BEOGRADA! Drama kod Doma omladine: Jedan krenuo da obilazi, pa se zakucao u drugi!
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Dva autobusa javnog prevoza su se sudarila danas kod Doma omladine, u samom centru Beograda.
Prema prvim informacijama sa lice mesta, došlo je do sudara autobusa na liniji 35 i 41.
Naime, prema nezvaničnim informacijama, do sudara je došlo kada je autobus na liniji 41 obilazio drugi autobus i tom prilikom retrovizorom udario u drugo vozilo.
Trenutno nema informacija o stepenu štete, stanju učesnika, kao ni o uzroku nesreće.
Više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs/Blic
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