Saobraćajka
HAOS NA SEGEDINSKOM PUTU, SLUPALO SE ČAK ŠEST AUTOMOBILA! Žestok lančani sudar u Subotici (FOTO)
- Teška saobraćajna nezgoda u Subotici: Šest vozila učestvovalo u lančanom sudaru na Segedinskom putu
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Šest vozila je učestvovalo u lančanom sudaru u Subotici.
Kako navodi Instagram stranica "192_rs", do saobraćajke je došlo na Segedinskom putu.
Dodaje se da nema teže povređenih lica, kao i da su mogući zastoji.
Uviđajem će biti poznato više informacija.
Kurir.rs
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