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Šest vozila je učestvovalo u lančanom sudaru u Subotici. 

Kako navodi Instagram stranica "192_rs", do saobraćajke je došlo na Segedinskom putu. 

Dodaje se da nema teže povređenih lica, kao i da su mogući zastoji. 

Uviđajem će biti poznato više informacija. 

Kurir.rs

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