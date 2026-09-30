Hronika
JEDAN OD GLAVNIH ČLANOVA VRAČARSKOG KLANA UHAPŠEN U SOLUNU! Sumnja se da on stoji iza serije bacanja bombi na lokale po Beogradu!
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Kako nezvanično saznajemo, visokopozicionirani pripadnik Vračarskog kriminalnog klana Andrej Blagojev (23), uhapšen je u Solunu, u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke.
Lisice na ruke Blagojevu stavljene su zahvaljuući operativnom radu Uprave kriminalističke policije i Uprave za tehniku MUP Srbije i saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom, PU za grad Beograd i grčkim kolegama.
Operativna saznanja, ukazuju da je Andrej Blagojev organizovao bacanje ručnih bombi i molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu u prethodnom periodu.
Sumnja se da je on jedan od najvažnijih članova ove kriminalne organizacije i da je mogiće da stoji iza ozbiljnih krivičnih dela - ubistava i otmica.
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