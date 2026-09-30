Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, visokopozicionirani pripadnik Vračarskog kriminalnog klana Andrej Blagojev (23), uhapšen je u Solunu, u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke.

Lisice na ruke Blagojevu stavljene su zahvaljuući operativnom radu Uprave kriminalističke policije i Uprave za tehniku MUP Srbije i saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom, PU za grad Beograd i grčkim kolegama.

Operativna saznanja, ukazuju da je Andrej Blagojev organizovao bacanje ručnih bombi i molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu u prethodnom periodu.

Sumnja se da je on jedan od najvažnijih članova ove kriminalne organizacije i da je mogiće da stoji iza ozbiljnih krivičnih dela - ubistava i otmica.

Ne propustiteHronikaKURIR OTKRIVA SVE DETALJE O LIKVIDACIJI ZEMUNCA KOD POŽAREVCA: Ubili po ugledu na Belivukov i vračarski klan, spremili raku, sonu kiselinu i kreč (foto)
požarevac.jpg
HronikaSKANDALOZNO! KRAVICA REKETIRAO POLA BEOGRADA PA DAO SRAMNU IZJAVU: Ja sam protiv vlasti, zato ste me uhapsili?!
44.jpg
HronikaSESTRIĆ TUŽITELJKE BOJANE SAVOVIĆ BIO UHAPŠEN SA PODMLATKOM VRAČARSKOG KLANA: Sedeo za stolom sa Kravicom kada su u restoran upali specijalci!
Bojana Savović
HronikaKOŠARKAŠKI SUDIJA UROŠ NIKOLIĆ OSTAJE IZA REŠETAKA! Određen pritvor za 10 pripadnika grupe "vračarci": Svi osim jednog se BRANILI ĆUTANJEM
3244910-61112-edit.jpg