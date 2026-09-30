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Visokopozicionirani pripadnik Vračarskog kriminalnog klana Andrej Blagojev (23), uhapšen je u Solunu, u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke, a grčki mediji prenose da su mi lisice stavljene u jednom restoranu i to zbog sumnje da je planirao likvidaciju u Grčkoj.

- Naoružani policajci uhapsili su u sredu popodne Srbina u restoranu u Solunu. Operaciju su organizovali i izveli sa apsolutnom tajnošću i preciznošću službenici direkcije za organizovani kriminal, jer su grčke vlasti dobile informacije da je ovaj mladić, koji je ušao u našu zemlju kako bi učestvovao u ubistvu - piše grčka Prototema.

Kako dalje navode, policajci su izvršili iznenadnu raciju u restoranu koji se nalazi u blizini poznatog hotela na plaži u Solunu. Tu su ga zaustavili i stavili mu lisice, dok su sa njim dovedene još tri osobe.

Izvori iz grčke policije kažu da je muškarac prešao grčku granicu 26. septembra i da je njegovo prisustvo u zemlji direktno povezano sa unapred planiranim napadom.

Za njim je raspisana crvena međunarodna potraga zbog pljačke, a veruje se da je umešan i u druge ozbiljne slučajeve koji su pod lupom srpskih vlasti.

Kako smo pisali, operativna saznanja ukazuju da je Andrej Blagojev organizovao bacanje ručnih bombi i molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu u prethodnom periodu.

Sumnja se da je on jedan od najvažnijih članova ove kriminalne organizacije i da je mogiće da stoji iza ozbiljnih krivičnih dela - ubistava i otmica.