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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila večeras na izlazu iz Prokuplja kod bivšeg vojnog skladišta došlo je do kontakta dva vozila koja su se kretala u istom smeru.

Prema prvim informacijama ekipa Hitne pomoći je već prevezla jedno lice koje je povređeno.

Kako smo saznali od svedoka, u vozilo marke "BMW" koje je naglo zakočilo udarilo je vozilo marke "mercedes". To drugo vozilo je kompletno smrskano.

Foto: Kurir/B.R.