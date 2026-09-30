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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila večeras na izlazu iz Prokuplja kod bivšeg vojnog skladišta došlo je do kontakta dva vozila koja su se kretala u istom smeru.

Prema prvim informacijama ekipa Hitne pomoći je već prevezla jedno lice koje je povređeno.

Kako smo saznali od svedoka, u vozilo marke "BMW" koje je naglo zakočilo udarilo je vozilo marke "mercedes". To drugo vozilo je kompletno smrskano.

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Foto: Kurir/B.R.

Na ovom delu puta saobraćaj je otežan.

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