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Od fizičkih sukoba i napada na aktiviste SNS-a u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, preko sve ozbiljnijih pretnji koje se upućuju javnim ličnostima, pa do hapšenja osumnjičenih za špijunažu i prikupljanje podataka o pripadnicima bezbednosnih službi.

1/6 Vidi galeriju Nasilje blokadera Foto: Marko Karović

Sve oštrija politička retorika i provokacije podstiču nasilje, a gosti jutarnjeg programa koji su analizirali tenzije u Srbiji i ko ih izaziva bili su prof.dr Zoran Dragišić, sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Hapšenje špijuna u Srbiji

Vest koja je potresla naše društvo bilo je hapšenje dve žene za koje se sumnja da su odavale tajne o agentima BIA albanskim obaveštajcima, a prof. dr Dragišić je rekao da to jeste razlog za zabrinutost jer bez obzira na ovu vest, delatnost stranih službi na našem prostoru je vidljiva.

05:06 Gosti Kurira o hapšenju žena osumnjičenih za špijunažu u Srbiji Izvor: Kurir televizija

- Sve čestitke pripadnicima BIA jer su otkrili ove dve žene, a pitanje je da li su samo to radile. Međutim, možemo da vidimo na ulicama, određenom medijskom prostoru i društvenim mrežama, mi iz struke to prepoznamo, da se nedvosmisleno radi o potpisu stranih obaveštajnih službi. To su, pre svega, psihološko propagandne aktivnosti koje se sprovode protiv naših građana, državnih institucija i istaknutih pojedinaca. Sve u cilju da se Srbija destabilizuje i da se izazovu građanski nemiri - započeo je Dragišić tvrdeći da je Srbija pod strahovitim hibridnim udarom i da su službe iz regiona prisutne.

Spasić se nadovezao na slučaj hapšenja dve žene zbog prikupljanja poverljivih informacija, pohvalio je rad službenika koji su uhapsili Danijelu Cvetković dok je sedela u kafiću, pa je rekao da se na snimku hapšenja vidi da joj je sve bilo jasno kada su dva muškarca izvadili značku.

- Kada je uočila da joj prilaze agenti, odmah je prepoznala, vidi joj se po faci. Tačno je znala da će biti uhapšena i zbog čega, iako je pitala zbog čega je privode. Jedno vrlo dobro i profesionalno odrađeno hapšenje na odgovarajućem mestu. Kasnije su se pretresli stanovi obe uhapšene i sigurno se došlo do određenih informacija. One su radile za albanske i šiptarske obaveštajne službe, odnosno za Kurtija. Jedna je imala politički deo gde se priključila blokaderskim situacijama, a sigurno to je dodatno skrenulo pažnju našim obaveštajnim službama. Informacije su bile o pripadnicima BIA, MUP, ali i informacije o našoj vojsci - rekao je Spasić.

Snimak hapšenja Danijele Cvetković iz Giljana, zbog sumnje na špijunažu:

00:40 Snimak hapšenja Danijele Cvetković iz Gnjilana Izvor: Kurir televizija

Strane službe u Srbiji

Dragišić je odgonetnuo koje strane obaveštajne službe su najrasprostranjenije na našem prostoru, rekavši da smo zanimljivim stranim mrežama upravo zbog naše geopolitike, geografije, ali i zbog toga što smo najuticajnija zemlja u regionu sa rastućom ekonomijom, ali i jedina država koja ima povoljne odnose sa Kinom, Rusijom i Ukrajinom, dok sve vreme održavamo neutralnost.

- Neki podaci navode oko 30 stranih službi u našoj zemlji, ali ja tvrdim da ih je i više na našoj teritoriji. Međutim, trebalo bi razlikovati dve stvari. Jedno je potpuno legitimno delovanje unutar naše teritorije jer i po međunarodnim diplomatskim ugovorima postoje akreditovani predstavnicni službi. Preko njih se obavlja saradnja, ali su to ljudi koji prikupljaju informacije o stanju u državi, a to radimo i mi. To je potpuno legitiman posao, svakoga zanima šta se dešava u drugoj zemlji. Međutim, ono što nije dozvoljeno, a dešava se na našoj teritoriji, jeste subverzivno delovanje stranih obaveštajnih službi i kada se one mešaju u naše unutrašnje poslove, pokušavaju da utiču na političke i ekonomske tokove, a pogotovo kada pokušavaju da izazovu nemire - rekao je Dragišić.

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