Slušaj vest

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici održan je glavni pretres u postupku za ubistvo Petra P. (60) iz Stare Pazove, a sudija je donela odluku da razdvoji postupak protiv dvoje optuženih.

M. P. (46), koja se tereti za teško ubistvo supruga, ubuduće će se suditi u jednom postupku, dok će se Predragu G. posebno suditi za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Predrag G. nije se pojavio na glavnom pretresu zbog bolesti.

Razdvajanjem predmeta postupak protiv M. P. može da se nastavi nezavisno od postupka protiv drugooptuženog.

Supruga optužena za teško ubistvo

M. P. se tereti da je suprugu Petru P. zadala više udaraca drvenom držaljom sekire u predelu glave, usled kojih je preminuo.

Prema ranije objavljenim informacijama iz postupka, nakon toga je pozvala Predraga G, a telo ubijenog muškarca je tokom naredne noći odneto do poljskog puta i tamo ostavljeno. Kako smo ranije pisali, telo ubijenog Petra nađeno je nedaleko od kuće folk zvezde Seke Aleksić.

- Ona je tokom noći, dok je Pera spavao, uzela sekiru i drvenom drškom ga pretukla po glavi. Jadnik je izdahnuo na licu mesta. Čuli smo da je posle zvala ljubavnika i da su se zajedno rešili tela - ispričala je tada bliska komšinica za Kurir.

Predmeti na kojima su bili tragovi krvi, prema navodima iz postupka, bačeni su u kukuruzište nedaleko od kuće.

M. P. se nalazi u pritvoru.

Foto: Petar Aleksić

Drugooptuženom će se suditi odvojeno

Predrag G. se ne tereti za ubistvo, već za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. On je nakon hapšenja bio u pritvoru, ali je u septembru 2025. pušten da se brani sa slobode.

Pošto zbog bolesti nije pristupio glavnom pretresu 30. septembra, sudija je razdvojila postupak, pa će se protiv njega voditi poseban predmet.