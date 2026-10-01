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Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas na auto-putu kod sela Pečenjevce, nedaleko od Leskovca, kada se teretno vozilo prevrnulo, a potom izbio požar u kojem je život izgubio vozač.

- Nesreća se dogodia oko dva sata nakon ponoći. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su zatekle kamion prevrnut na bok, dok je požar već bio u razbuktaloj fazi - kaže izvor.

Vatrogasci su brzom intervencijom uspeli da stave vatru pod kontrolu. Nakon što je požar lokalizovan, usledila je pretraga ugljenisane kabine teretnog vozila.

Tom prilikom pronađeno je beživotno telo vozača.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao ni šta je prethodilo prevrtanju kamiona. Više detalja o tragediji očekuje se nakon završetka istrage i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.