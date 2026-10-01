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Krivična prijava protiv Zorana Jotića Jotke za ugrožavanje sigurnosti tužioca iz Kruševca je odbačena i on je pušten na slobodu.

Protiv Jotke je 2. februara ove godine podneta krivična prijava za krivično delo ugrožavanje sigurnosti zbog sumnje da je pretio tužiocu u restoranu.

Zoran Jotić Jotka Foto: Printscreen B92

Kako je navedeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, krivična prijava podneta je zbog sumnje da je Zoran Jotić Jotka 28. aprila ove godine oko 16.30 sati u jednom restoranu u kruševcu prišao stolu za kojim je tužilac sedeo sa suprugom i obratio mu se rečima: "Vi mirno ručate, a što sam ja odležao šest i po godina robije, nije vas briga!"

- Ti si mi sve oduzeo, ništa mi nije ostalo, to ne može tako da prođe. Ti si mi ženu zatvorio, ti si mi oduzeo svu imovinu koju sam imao, ti si mi sve napakovao sa kruševačkom policijom. Ko će meni da nadoknadi mojih šest godina života? To će neko da plati! - rekao je Jotka tužiocu, prema navodima krivične prijave.

On je navodno odbio da se udalji od stola kada je tužilac od njega to zatražio i rekao da ga njegova priča ne interesuje, dodajući: "A, ne interesuje te, e, ima da te interesuje!", kako je navedeno, "sve vreme gestikulirajući rukama tako što je mahao u pravcu oštećenog tužioca i njegove supruge, povremeno podižući prst ka oštećenom u znak pretnje", ali ga je potom supruga Marija Jotić ubedila da se vrati za svoj sto.

Jotka je 2. februara uhapšen i odrđeeno mu je policijsko zadržavanje. On je saslušan u policiji u prisustvu branioca, gde je negirao izvršenje krivičnog dela, rekavši da nije pretio, već da je "izražavao svoje nezadovoljstvo njegovim postupanjem kao tužioca i njegove supruge, smatrajući da je nepravedno protiv njega vodio postupak i izmišljao dokaze, zbog čega je oslobođen i država treba da mu plati odštetu, a ne tužilac".

Zoran Jotić Jotka je, inače, višestruko osuđivano lice i za krivična dela sa elementima nasilja.

Podsetimo, do incidenta u restoranu došlo je svega nekoliko meseci nakon što je Jotka izašao iz zatvora.

Nakon što je vest o incidentu isplivala u javnost, za Telegraf.rs oglasio se Jotkin branilac, koji je tvrdio da je postupak protiv njegovog klijenta "potpuno besmislen" i da u konkretnom slučaju, kako je naveo, ne postoji ni osnovana sumnja da je Jotić izvršio bilo koje krivično delo.

KO JE ZORAN JOTIĆ JOTKA?

Zoran Jotić Jotka je u javnosti poznat po višegodišnjim sudskim postupcima i ranijim presudama. On je pravnosnažno osuđen za krivično delo pranje novca, dok je u drugom delu postupaka oslobođen optužbi, između ostalog i za ubistvo Dejana Stankovića zvanog Ždrokinac.

Dejan Stanković Ždrokinac Foto: Privatna Arhiva

Prema pravnosnažnoj odluci Apelacionog suda, Zoran Jotić je osuđen na godinu i po dana zatvora i novčanu kaznu od 100.000 dinara zbog pranja novca u iznosu od oko 300.000 evra, dok je za krivično delo ubistvo pravosnažno oslobođen optužbi.

Sud je u obrazloženju naveo da je tokom postupka dokazano da je deo novca korišćen i prenošen radi prikrivanja njegovog porekla, ali da nije dokazano da potiče iz konkretno utvrđene kriminalne delatnosti u obimu koji je navodila optužba.

Takođe, oslobađajućom presudom odbijene su optužbe da je Zoran Jotić organizovao kriminalnu grupu i učestvovao u ubistvu Dejana Stankovića Ždrokinca 2018. godine, kao i da je učestvovao u logistici i prikrivanju izvršenja tog krivičnog dela.