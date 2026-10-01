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Nakon svađe, B. Đ. je nasrnuo na partnerku, prvo je stezao za vrat, a zatim je povredio nožem.

Žrtvi je naneta posekotina duga oko pet centimetara na vratu, što je okarakterisano kao laka telesna povreda.

Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje B. Đ. (1985) iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, sve se dogodilo u stanu u Nišu, u kojem je osumnjičeni živeo sa emotivnom partnerkom (27).

Kako se sumnja, nakon svađe, B. Đ. je partnerku hvatao i rukama stezao za vrat, a potom je napao nožem i naneo joj posekotinu dugu oko pet centimetara u predelu vrata.

Povreda je kvalifikovana kao laka telesna povreda.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika.

Kurir.rs/Blic

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