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Okružni sud u Ljubljani izrekao je juče prvostepenu presudu slovenačkoj ćeliji zloglasnog kavačkog klana.

Kako prenose mediji iz Slovenije, četrnaestočlana kriminalna grupa na čelu sa braćkom Kadivec, Klemenom i Blažom, osuđena je na ukupno 108 godina robije zbog optužbi za krijumčarenje i trogovinu narkoticima.

Ilustracija Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Navodni vođa slovenačke ćelije kavačkog klana, Klemen Kadivec kažnjen je sa 15 godina zatvora, a njegov brat Blaž na 12 godina zatvora - piše slovenački portal 24.ur.

Kako podsećaju, tužilaštvo je optužnicu protiv 14 osoba podiglo 2021. godine, a suđenje je počelo 2023. godine i svako ročište pratile su velike mere bezbednosti.

Tužilac Jože Levašič predložio je 110 godina i šest meseci zatvora za okrivljene, predložio je novčane kazne i zaplenu imovine stečene kriminaom.

- Sud je juče izrekao kazne za 14 okrivljenih u rasponu od pet do 15 godina. Klemenu Kadivecu je pored zatvorske kazne, izrečena i novčana kazna od 10.000 evra, kao i oduzimanje imovine vredne 400.000 evra. Blažu Kadivecu je pored zatvorske kazne, izrečena i novčana kazna od takođe 10.000 evra i naređeno je da mu se oduzime nezakonita stečena imovina vredna 2,2 miliona evra - navodi 24.ur detalje presude.

Sud je okrivljene proglasio krivima za trgovinu drogom u velikim količinama u nekoliko zemalja u peirodu od 2018. godine do maja 2021. Navedeno je da je grupa imala unutrašnju hijerarhiju. Kako se navodi u presudi, deo novca od prodate droge koristili su za kupovinu još narkotika i da bi prikrili poreklo novca koristili su transakcije bitkoinima.

Sudija je u obrazloženju presude naveo da je ona bazirana na dokazima, kao i na priznanjima nekadašnjih članova kriminalne grupe koji su pristali na saradnju sa istraćiteljima i koji su dobili status "svedoka pojaknika", odnosno svedoka-saradnika. Takođe, korišćena je i obimna dokumentacija dobijena iz nekada zaštićene aplikacije za komunikaciju, Skaj.

Ubistva i krađa kokaina

Podsetimo, braća Kadivec ranije su, u odvojenom postupku, u martu 2026, već nepravosnažno osuđena na duge zatvorske kazne zbog ubistva Danijela Božića i pokušaja ubistva Žarka Tešanovića.

U fokusu javnosti Klemen Kadivec našao se 2019. godine, kada je kavački klan pokraden u Sloveniji. Naime, tada je iz kuće u kojoj su kavčani krili drogu nestao kokain vredan dva miliona evra, a o kojem je brinuo Drejc Kovač (34) iz Kranja.

Danijel Božić Foto: Printskrin

Krađa kokaina rezultirala je otmicom i ubistvom, zbog čega su uhapšeni jedan od vođa slovenačkih kavčana Klemen Kadivec iz Ljubljane i njegova ekipa.

- Kadivec i ostali članovi te kriminalne organizacije, za krađu milionski vrednog kokaina okrivili Žarka Tešanovića i ekipu povezanu sa njim. Kadivec, Bojan Stanojević i Dragan Čikojević uhapšeni su ranije u Kopru, zbog sumnje da su planirali i organizovali otmicu Tešanovića i ubistvo Danijela Božića - pisali su ranije mediji.