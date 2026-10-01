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U Beogradu je ove godine gorelo na desetine poznatih lokala. Od samog početka sumnjalo se da paljevine nisu delo pojedinaca, već da iza niza incidenata stoji organizovana grupa, a kao jedan od navodnih organizatora napada na poznate ugostiteljske objekte sada se pominje upravo Andrej Blagojev (23), koji je juče uhapšen u Grčkoj.

- Molotvljevi kokteli i bombe bacani su na ugostiteljske objekte u različitim delovima grada, od Voždovca, preko Vračara, do Novog Beograda. Istražitelji su sumnjali da je motiv napada opomena za vlasnike ili pokušaj reketiranja. Ipak, učestali napadi postali su uznemirujući, a direktni počinioci u više slučaja bili su maloletni ili jedva punoletni mladići. Stoga je bilo jasno da su ovi napadi organizovani - objašnjava nam izvor i dodaje da operativni podaci ukazuju na to da je "mozak" tih organizovanih paljenja bio upravo sada uhapšeni Blagojev.

Blagojev je uhapšen zahvaljujući operativnom radu Uprave kriminalističke policije i Uprave za tehniku MUP Srbije i saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom, PU za grad Beograd i grčkim kolegama, a lisice su mu stavljene u jednom restoranu u Solunu.

Prema informacijama iz istrage, grčke vlasti sumnjaju da je ušao u Grčku kako bi učestvovao u planiranoj likvidaciji.

Andrej Blagojev Foto: Ustupljena fotografija

Uhapšen u restoranu

- Naoružani policajci uhapsili su u sredu popodne Srbina u restoranu u Solunu. Operaciju su organizovali i izveli sa apsolutnom tajnošću i preciznošću službenici direkcije za organizovani kriminal, jer su grčke vlasti dobile informacije da je ovaj mladić, koji je ušao u ovu zemlju kako bi učestvovao u ubistvu - preneli smo ranije.

Kako dalje navode, policajci su izvršili iznenadnu raciju u restoranu koji se nalazi u blizini poznatog hotela na plaži u Solunu. Tu su ga zaustavili i stavili mu lisice, dok su sa njim privedene još tri osobe. Izvori iz grčke policije kažu da je muškarac prešao grčku granicu 26. septembra i da je njegovo prisustvo u zemlji direktno povezano sa unapred planiranim napadom.

- Blagojev je prešao grčku granicu 26. septembra i nadležne službe njegovo prisustvo u Solunu direktno povezuju sa sumnjama o pripremanju oružanog napada. Sumnja se da se pre dolaska u Grčku duže vreme skrivao u Švajcarskoj, pri čemu se istražuje da li je koristio lažna dokumenta na ime Jovanović kako bi izbegao poternicu - ističu grčki mediji.

Za njim je, inače, ranije raspisana crvena međunarodna Interpolova poternica zbog sumnje da je izvršio krivična dela razbojništva i pljačke, dok ga srpski istražni organi drže pod lupom zbog sumnji u umešanost u znatno teža krivična dela.

Organizovao napade na lokale

Kako smo pisali, operativna saznanja ukazuju da je Andrej Blagojev organizovao bacanje ručnih bombi i Molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu u prethodnom periodu.

- Eksplozivne naprave i Molotovljevi kokteli bacani su uglavnom tokom noći, kada objekti nisu radili. Iako u dosadašnjim napadima, prema dostupnim informacijama, nije bilo žrtava, pričinjena je materijalna šteta - navodi naš izvor.

Hronologija x U februaru na restoran u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu bačen je Molotovljev koktel oko dva sata posle ponoći. x U martu na restoran u Kondinoj ulici nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktek kroz prozor lokala x U maju su gorela tri lokala iste noći. Najpre je bačen Molotovljev koktel na lokal Vuka Bajruševića u kojem je on ranjen nekoliko meseci ranije. Takođe lokal u Braničevskoj ulici na Vračaru više puta je bio na meti, a te večeri nepoznati počinioci razbili su izloge kafića, a potom je izbio požar i u jednom lokalu u Čumićevom sokačetu čiji je vlasnik ruski državljanin. x Početkom avgusta bačen je Molotovljev koktel na ulaz jednog poznatog hotela na Novom Beogradu

Kriminalna grupa povezana sa vračarskim klanom

Kriminalna grupa čiji je član navodno i Andrej Blagojev važi za jednu od opasnijih grupa koje deluju u prestonici. Na njenom čelu se, prema ranijim navodima iz istrage, nalazi Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, koji je uhapšen prošle godine u Španiji i u međuvremenu izručen Nemačkoj, gde je i osuđen na višegodišnju robiju.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Blagojevu se sada, prema operativnim saznanjima, pripisuje značajna uloga u organizovanju napada na ugostiteljske objekte u Beogradu.

Sumnja se takođe da je jedan od najvažnijih članova ove kriminalne organizacije i da je moguće da stoji iza ozbiljnih krivičnih dela, uključujući ubistva i otmice.

Kravica osumnjičen za reketiranje

Pored sada uhapšenog Blagojeva, Aleksandar Aleksić, zvani Kravica, koji je označen kao vođa kriminalne grupe uhapšene 3. februara u velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sumnjiči se, takođe za reketiranje i bombaške napade na poznate lokale, ali i da su tokom hapšenja u restoranu napali dvojicu policijskih službenika i naneli im povrede.

1/7 Vidi galeriju Osumnjičeni uhapšeni u restoranu na Zvezdari Foto: VJT, VJT u Beograd/MUP

Podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je posle hapšenja u februaru da je Aleksić delimično priznao navode naredbe o sprovođenju istrage koja ga sumnjiči za pokušaje iznude, kao i napad na policajce tokom hapšenja u restoranu u Beogradu.

- Sve je ovo zbog mog dosijea i zato što sam protivnik ove vlasti - izjavio je, prema nezvaničnim informacijama, Aleksić, koji se sumnjiči da je od decembra do februara pokušao da reketira vlasnike ugostiteljskih lokala, tražeći da mu daju od 120.000 do 150.000 evra, kako bi im on i njegova "ekipa" pružili zaštitu od takozvanog vračarskog klana.