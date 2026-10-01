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Čačanka N.B. pravosnažno je proglašena krivom zbog saobraćajne nezgode u kojoj su tri osobe zadobile lake telesne povrede. Viši sud u Čačku odbio je žalbu njene odbrane i potvrdio presudu Osnovnog suda.

- Naime, ona je upravljala automobilom Ulicom dr Dragiše Mišovića, iz pravca centra grada ka Atenici. Međutim, nije držala bezbedno odstojanje niti je blagovremeno zaustavila vozilo, već je prednjim delom automobila udarila u zadnji deo „folksvagen golfa“. U „golfu“ su se nalazile tri osobe, koje su tom prilikom zadobile lake telesne povrede, navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Dodaje se da je Sud prihvatio nalaz saobraćajnog veštaka prema kojem je osnovni uzrok nezgode bio upravo propust Čačanke da drži bezbedno odstojanje. Utvrđeno je da se njen automobil u trenutku udara kretao brzinom od 10,13 kilometara na sat.

Odbrana je pokušala da ospori nalaze veštaka i tvrdila da povrede nisu mogle nastati pri tako maloj brzini, ali je Viši sud te navode ocenio kao neosnovane. Medicinski veštak naveo je da povrede vrata mogu nastati i pri manjim brzinama, usled nezgodnog pokreta glave prilikom udara.

N.B. je izrečena uslovna kazna zatvora od četiri meseca, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od godinu dana ne počini novo krivično delo. Obavezana je i da plati gotovo 130.000 dinara troškova postupka, dok su povređeni radi naknade štete upućeni na parnični postupak.