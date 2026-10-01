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Muškarac (46) iz Niša priveden je zbog sumnje da je seksualno zlostavljao 12-ogodišnju devojčicu. Napasnik i žrtva su se odranije poznavali, što je on iskoristio da zadobije njeno poverenje.

Na saslušanju se pravdao da nije znao koliko godina ima devojčica i tvrdio da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi. A kako se prepoznaju predatori i kako pomoći žrtvama, za jutarnji program Kurir televizije pričala je Biljana Ćulafić, psihoterapeut za traume.

Ćulafić je na početku iznela podatak da 20 odsto pedofila počini seksualno nasilje nad decom, dok se ostali postotak uzbuđuje preko fotografija.

04:31 "ZA TO JE JEDINI LEK ZATVOR" Psihoterapeut o pedofilu iz Niša: Ovi tipovi su najopasniji, za njih nema isceljenja Izvor: Kurir televizija

"Ipak, najviše su opasni predatori, odnosno oni koje uzbuđuju odrasli, ali i deca. Smatram da nema isceljenja od toga i obično neko ko je predator i počinio je nešto nad jednim detetom, uradiće to opet. Za takve ljude postoji samo jedan lek, a to je zatvor."

Između 50 i 70 odsto pedofila biva ponovo osuđeno za isto delo, a Trivun Ivković, nekadašnji upravnik zatvora, je za jutarnji program Kurir televizije ispričao ovakav slučaj iz njegove karijere.

- Desetak dana do isteka dvadesetgodišnje robije pustio sam ga da ode kući kako bi uzeo odelo, rekao sam mu da vodi računa šta radi. Jedna starija žena je na groblju oplakivala svog unuka, a on joj se pridružio, samo da bi je udario u glavu, a potom i silovao. Policija ga tražila, on je bežao preko Save, ali su ga uhvatili na kraju. Kada smo razgovarali, rekao mi da ne može protiv toga - rekao je Ivković.

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu već neko vreme apeluje da registar za seksualne prestupnike bude javno dostupan:

- To ističem jer smatram da on može imati preventivnu snagu. Kada roditelji znaju da se u naselju nalazi osoba koja je pravosnažno osuđena, to može biti izuzetan preventivni alat - rekao je Jurić.

Ipak, javni registar za sobom nosi i rizike jer njegov cilj mora da bude prevencija, a ne poziv na osudu.

Foto: Kurir Televizija

- Pitanje je da li smo kao društvo sazreli da imamo takav registar i da li će on služiti kao preventivni alat, a ne da bismo nekome naudili ili eventualno zlostavljali ljude koji jesu bili pravosnažno osuđeni - rekao je Jurić.

Traume žrtava seksualnog nasilja ostavljaju duboke posledice koje se vide i godinama kasnije, neki se zatvaraju u sebe, dok drugi traže prihvatanje kroz pogrešne obrasce ponašanja.

- Posledice su zaista ogromne, a neke žrtve postaju gojazne kako bi zaštitile svoje telo i kako bi postali nezanimljivi drugima. Neke žrtve postanu promiskuitetne jer su na neki način naučili da je ljubav pružanje seksualne zadovoljnosti. Onaj ko počini seksualno nasilje nad decom, uradiće to ponovo, nema isceljenja - podvukla je Ćulafić.

Zakon, kazna i javna osuda često nisu dovoljni da zaustave one koji jednom pređu granicu, a šta raditi sa seksualnim prestupnicima i povratnicima, ostaje nerazjašnjeno pitanje.

Namamio je

Da podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, D. D (46) otišao je 26. septembra u popodnevnim satima sa jednim svojim prijateljem u jedno selo, gde se našao sa devojčicom i njenom sestrom.

- Njih dvojica su namamili maloletnice obećanjem da će ih povesti u provod, što su devojčice prihvatile. Odvezli su se do jedne kafane u Nišu, gde su zajedno jeli i konzumirali alkohol. U jednom trenutku, osumnjičeni D. D. je počeo da se neprimereno ponaša prema devojčici. Dodirivao ju je na način koji nije dovodio u sumnju njegove namere, zbog čega su reagovali njegov prijateIj i sestra žrtve. Upozorili su ga da devojčica ima samo 12 godina, te da nije u redu da se prema njoj odnosi na takav način - objašnjava izvor upoznat sa ovim događajem.

Izvor dodaje da uprkos upozorenjima da se radi o detetu, D. D. je odlučio da realizuje svoju nečasnu nameru.

- On je odveo devojčicu u jedan stan u Nišu, u vlasništvu osobe koja nije umešana u ovaj slučaj. U tom stanu je D. D. obljubio devojčicu. Njena sestra je shvatila o čemu se radi i iste večeri alarmirala policiju, koja je odmah upućena na lice mesta radi obezbeđivanja tragova krivičnog dela. Istovremeno, jedna patrola je upućena i na adresu osumnjičenog, koji nije odmah pronađen, ali se po saznanju da je tražen sam prijavio organima gonjenja.

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Kurir.rs

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