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Dete (12) teško je povređeno u utorak u jednom sportskom centru na Vračaru u Beogradu, nakon što je palo sa metalne šipke na koju se prethodno popelo.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli beogradski mediji, dete je prilikom pada udarilo glavom direktno o pod.

Ekipa Hitne pomoći odmah je stigla na lice mesta nakon čega je dete hitno prevezeno u Urgentni centar, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede, odnosno prelom baze lobanje.

Nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, gde je zadržano na daljem lečenju i dijagnostici.

(Telegraf.rs)

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