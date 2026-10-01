Teška nesreća dogodila se u Beogradu kada je dete palo sa šipke na beton
Hronika
DETE PALO NA GLAVU NA VRAČARU: Nesreća se desila u sportskom centru, povrede su teške
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Dete (12) teško je povređeno u utorak u jednom sportskom centru na Vračaru u Beogradu, nakon što je palo sa metalne šipke na koju se prethodno popelo.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli beogradski mediji, dete je prilikom pada udarilo glavom direktno o pod.
Ekipa Hitne pomoći odmah je stigla na lice mesta nakon čega je dete hitno prevezeno u Urgentni centar, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede, odnosno prelom baze lobanje.
Nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, gde je zadržano na daljem lečenju i dijagnostici.
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