Slušaj vest

Vozač teretnog vozila, državljanin Severne Makedonije, M.J., poginuo je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu u blizini Leskovca, rečeno je u Policijskoj upravi Leskovac.

Kako smo već pisali, saobraćajna nesreća se desila noćas na auto-putu kod sela Pečenjevce, nedaleko od Leskovca, kada se teretno vozilo prevrnulo, a potom je na njemu izbio požar u kojem je život izgubio vozač.

- Nesreća se dogodia oko dva sata nakon ponoći. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su zatekle kamion prevrnut na bok, dok je požar već bio u razbuktaloj fazi - kaže izvor.

Nakon što je požar lokalizovan, usledila je pretraga ugljenisane kabine i tom prilikom pronađeno je telo vozača.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao ni šta je prethodilo prevrtanju kamiona.

Više detalja o tragediji očekuje se nakon završetka istrage.

na auto-putu od Vranja ka Nišu u blizini Bogojevca.

- Vozač je upravljao kamionom sa prikolicom kada je, najverovatnije, usled neprilagođene brzine sleteo sa puta. Vozilo se ubrzo zapalilo pri čemu je kamion u potpunosti izgoreo. U njemu je pronađeno telo vozača - kaže izvor "Blica".

Na lice mesta su izašle ekipe vatrogasaca, kao i Hitne pomoći i policije grada Leskovca.