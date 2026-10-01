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Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić obišao je danas Treći osnovni sud u Beogradu i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zajedno sa pomoćnikom ministra za materijalno-finansijske poslove Tanjom Milanović, zamenikom glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Miodragom Markovićem i rukovodiocem Odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, Sašom Minićem.

Foto: Ministarstvo Pravde

Poseta je, kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, upriličena imajući u vidu predstojeće formiranje Četvrtog osnovnog suda i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u čijoj će nadležnosti biti postupanje za teritorije opština Surčin i Zemun, a sve sa ciljem veće dostupnosti pravde građanima Beograda, kao i rasterećenja Trećeg osnovnog suda i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u čijoj će nadležnosti ostati teritorija opštine Novi Beograd.

Ministar pravde je predsednik, a Milanović, Marković i Minić su članovi radne grupe za utvrđivanje spiska osnovnih i materijalnih sredstava za rad, predmeta koij nisu okončani u postupcima pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i arhive i zaposlenih u navedenom sudu i javnom tužilaštvu koje je neophodno raspodeliti, odnosno rasporediti, između Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, odnosno Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Ministarstvo Pravde

Članovi Radne grupe na čelu sa ministrom Vujićem su, kako je saopšteno, prilikom posete razgovarali sa predsednikom Trećeg osnovnog suda Matijom Radojičićem i glavnim javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivanom Stojiljković Pomoriški o izmeštanju u novi prostor Trećeg osnovnog suda i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog predstojećih radova na rekonstrukciji sudske zgrade, kao i predstojećem formiranju Četvrtog osnovnog suda u Beogradu i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Ministarstvo Pravde

- Radna grupa je osnovana početkom meseca u skladu sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područima sudova i zavnih tužilaštava ("Službeni glasnik" RS bro 9/26 ) i Zakona o izmenama Zakona o sedištima i područima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik" RS bro 56/26), koje se primenjuju od 1. marta 2027. godine. Zadatak Radne grupe je da utvrdi gore navedeni spisak i da Ministarstvu pravde najkasnije do 1. novembra 2026. godine predloži plan raspodele osnovnih i materialnih sredstava za rad, neokončanih predmeta, arhive i zaposlenih koje je neophodno raspodeliti, odnosno rasporediti između Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, odnosno Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu - navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.