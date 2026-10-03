GRČKA JE NOVI MAFIJAŠKI RAJ: "Vračarci", "kavčani" i "škaljarci" tu su se skrivali od policije, ali i od plaćenih ubica!
- Grčka sve češće postaje utočište za odbegle pripadnike balkanskih kriminalnih klanova, umesto Španije.
- U Solunu je uhapšen Andrej Blagojev, a ranije i Uroš Ninković i Jovica Sovilj, uz lažna dokumenta.
- Istražitelji navode da Grčku privlače blizina Srbiji, turistički promet i brojni pravci za brzo skrivanje i kretanje.
Španija je godinama važila za jednu od zemalja u kojima su pripadnici balkanskih kriminalnih grupa pronalazili utočište, ali poslednji slučajevi pokazuju da se na listi izabiranih "skrovišta" za bekstvo sve češće nalazi i Grčka.
U samo nekoliko nedelja na grčkom tlu uhapšeni su ljudi koje srpske bezbednosne službe dovode u vezu sa vračarskim i kavačkim klanom.
- Poslednji u nizu je Andrej Blagojev (23), visokopozicionirani pripadnik vračarskog kriminalnog klana, koji je uhapšen u sredu u Solunu u koordinisanoj akciji srpskih i grčkih bezbednosnih službi. U njegovom lociranju i hapšenju učestvovali su Uprava kriminalističke policije i Uprava za tehniku MUP Srbije, BIA, Policijska uprava za grad Beograd i grčke službe - podseća izvor.
Operativna saznanja ukazuju da se Blagojev sumnjiči za organizovanje bacanja ručnih bombi i Molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu, kao i za druga teška krivična dela, dok se, sa druge strane, sumnja da je u Grčku ušao sa lažnim dokumentima, gde se skrivao kako bi navodno izvršio planiranu likvidaciju.
Zašto baš Grčka?
Isatražitelji ukazuju da se razlog ne može tražiti samo u jednoj stvari. Grčka je geografski blizu Srbiji, ima veliki broj kopnenih, vazdušnih i pomorskih pravaca, ali i ogroman turistički promet tokom cele godine.
Da grčka može predstavljati izazov za policiju, ukazuje i sam Interpol.
- Na njihovoj stranici o Grčkoj navodi se da je zemlja, zbog položaja na raskrsnici Evrope, Azije i Afrike, kao i veoma razuđene obale i velikog broja ostrva, privlačna organizovanim kriminalnim grupama - ističe izvor i dodaje:
- Pripadnici organizovanih kriminalnih grupa danas mnogo lakše prelaze granice, menjaju identitete i koriste kontakte koje imaju u različitim državama - navodi izvor upoznat sa bezbednosnim prilikama. Sagovornik dodaje da kriminalci prilikom bekstva često biraju zemlje u kojima mogu relativno brzo da promene lokaciju i gde mogu da se uklope među veliki broj stranaca i turista.
- Grčka je interesantna upravo zbog geografskog položaja, velikog broja turističkih centara i ostrva, ali i činjenice da je dobro povezana sa ostatkom Evrope. Međutim, to istovremeno znači da policija mora da radi sa mnogo više podataka i partnera kako bi nekoga locirala - objašnjava izvor.
Zvicerov saradnik
Pre Blagojeva, sredinom avgusta na Kritu je uhapšen Uroš Ninković (38), za koga se sumnja da je visokopozicionirani pripadnik kavačko-vračarske kriminalne grupe. Ninković je uhapšen na aerodromu u Iraklionu dok je pokušavao da napusti to grčko ostrvo.
- Oduzeta su mu četiri mobilna telefona, zatim 4.770 evra u kešu i dva sata vredna približno 90.000 evra. Poreklo oduzetih satova se ispituje - navode mediji iz Grčke. Za Ninkovićem je raspisana i poternica u Srbiji, ali na nacionalnom nivou, zbog krivičnog dela falsifikat, a od strane Policijske uprave za Grad Beograd.
- Operativni podaci ukazuju da je on radio za Radoja Zvicera, odbeglog vođu kavačkog klana, ali i za Marka Đorđevića Markeđanija, jednog od vođa vračarskog klana - navodi naš izvor.
Inače, Uroš Ninković, poznat je od ranije kao izvršilac krivičnih dela. Za njim je svojeveremeno tragala i Slovenija zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu, a poslednji put je pominjan u javnosti u oktobru 2022, kada je uhapšen u Crnoj Gori, zbog sumnje da je otišao u tu državu da ubije Miju Žižića, oca pokojnog Luke koji je ubijen 8. aprila 2022. u Beogradu. Ime Uroša Ninkovića našlo se i u presretnutnim Skaj prepisakama, a kako je Kurir ranije pisao, Nenad Alajbegović Alibeg, bivši vođa navijača koji je preživeo najmanje 10 sačekuša, sumnjao da je 2020. godine na njega pucao upravo Ninković.
Stalno se selio
Jovica Sovilj (40), navodni pripadnik takozvanog vračarskog klana, uhapšen je u aprilu ove godine po međunarodnoj poternici Srbije u Atini, imao je falsifikovani pasoš i tokom skrivanja u oblasti Vula često je menjao stanove.
Grčka policija, kako prenose mediji, saopštila je da je kod Sovilja pretresom pronađeno i 3.250 evra.
- Muškarac iz Srbije, star 40 godina, uhapšen je u Vuli 2. aprila, na osnovu međunarodne poternice zbog pripadnosti krminalnoj grupi i učešću u ubistvima. Koristio je lažni pasoš i stalno menjao adrese kako bi izbegao da bude otkriven i uhapšen u Grčkoj - potvrđeno je za medije iz grčke policije.
Podsetimo, Jovica Sovilj optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminila sumnjiči se da je po nalogu Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, učestvovao u pokušaju ubistva Samira Divljanovića u Kursulinoj ulici u centru Beograda krajem 2019, kao i u ubistvo Aleksandra Kostića zvanog Kostrur u junu 2020. godine.
Upravo u Grčkoj skrivale su se i vođe škaljarskog klana koji su ubijeni u januaru 2020. u Atini i u julu iste godine na ostrvu Krf.
U Atini su u jednom restoranu dok su sedeli sa porodicama na ručku, podsetimo, ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović. Navodno, porodice su im doputovale u tu državu kako bi zajedno proveli novogodišnje praznike i sutradan je trebalo da se vrate u Crnu Goru. Međutim, dok su sedeli na "oproštajnoj večeri", četvorica napadača uletela su u restoran i ubila dvojicu škaljaraca.
- Dedović i Stamatović imali su najmanje pet štek-stanova u različitim delovima Atine. Svi se nalaze u skupim četvrtima južnog i severnog predgrađa. Prateći ovaj trag, istražitelji odeljenja za ubistvo otkrili su da su oni u Grčkoj boravili najverovatnije godinu i po do dve godine. Koristili su lažna imena, na koje su iznajmljivali stanove. Činjenica da su imali čak pet stanova, svedoči da su menjali lokacije i znali da bi mogli da budu u opasnosti - otkrili su oni.
Nekoliko meseci kasnije, ubijeni su Alan Kožar i Damir Hadžić na Krfu. A pošto su pripadnici grupe preko krtice locirali vođe škaljaraca, a potom ih ubili kada su ulazili u iznajmljenu vilu na ostrvu, vođa kavčana Radoje Zvicer je prema optužnici organizovao vatromet u bunkeru na stadionu Partizana, a njegov najbliži saradnik Slobodan Kašćelan "okretanje jagnjeta" .