Upravo u Grčkoj skrivale su se i vođe škaljarskog klana koji su ubijeni u januaru 2020. u Atini i u julu iste godine na ostrvu Krf.

U Atini su u jednom restoranu dok su sedeli sa porodicama na ručku, podsetimo, ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović. Navodno, porodice su im doputovale u tu državu kako bi zajedno proveli novogodišnje praznike i sutradan je trebalo da se vrate u Crnu Goru. Međutim, dok su sedeli na "oproštajnoj večeri", četvorica napadača uletela su u restoran i ubila dvojicu škaljaraca.

- Dedović i Stamatović imali su najmanje pet štek-stanova u različitim delovima Atine. Svi se nalaze u skupim četvrtima južnog i severnog predgrađa. Prateći ovaj trag, istražitelji odeljenja za ubistvo otkrili su da su oni u Grčkoj boravili najverovatnije godinu i po do dve godine. Koristili su lažna imena, na koje su iznajmljivali stanove. Činjenica da su imali čak pet stanova, svedoči da su menjali lokacije i znali da bi mogli da budu u opasnosti - otkrili su oni.

Nekoliko meseci kasnije, ubijeni su Alan Kožar i Damir Hadžić na Krfu. A pošto su pripadnici grupe preko krtice locirali vođe škaljaraca, a potom ih ubili kada su ulazili u iznajmljenu vilu na ostrvu, vođa kavčana Radoje Zvicer je prema optužnici organizovao vatromet u bunkeru na stadionu Partizana, a njegov najbliži saradnik Slobodan Kašćelan "okretanje jagnjeta" .