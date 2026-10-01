Slušaj vest

Na auto-putu kod Kuzmina, u smeru ka Sremskoj Mitrovici, danas je došlo do novog lančanog sudara u kojem su učestvovala tri kamiona i šest automobila!

Vatrogasci su odmah upućeni na mesto nezgode.

Lančani sudar u Sremu Foto: Kurir

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li ima povređenih, niti o težini eventualnih povreda.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je smanjena vidljivost na auto-putu mogla da doprinese sudaru, ali tačan uzrok nezgode još nije zvanično potvrđen.

Ovo je novi lančani sudar na auto-putu u Sremu, samo dan nakon teške saobraćajne nezgode između Pećinaca i Šimanovaca, u kojoj je učestvovalo 14 vozila, dok je sedam osoba povređeno.

Kako smo već pisali, do tog sudara je došlo zbog dima sa njive na kojoj je bila zapaljena strnjika. 

Ne propustiteHronikaHAOS NA SEGEDINSKOM PUTU, SLUPALO SE ČAK ŠEST AUTOMOBILA! Žestok lančani sudar u Subotici (FOTO)
hitna pomoć ambulanta noć
Društvo"AKO ULETITE SA 130 U DIM, ŠANSE DA PREŽIVITE SU NULA!" Okanović upozorava posle karambola od 14 vozila kod Šimanovaca: Odmah bežite iz auta!
798.jpg
HronikaDRAMA NA AUTO-PUTU "MILOŠ VELIKI"! Lančani sudar u tunelu kod Čačka: Vozila zakrčila put, stvorile se OGROMNE KOLONE! (VIDEO)
Screenshot 2026-09-27 170136.png
HronikaTEŽAK LANČANI SUDAR IZMEĐU BERILJA I VLAHOVA! Tri osobe povređene - sve zatečene bez svesti
bandera hitna pomoć