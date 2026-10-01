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Na auto-putu kod Kuzmina, u smeru ka Sremskoj Mitrovici, danas je došlo do novog lančanog sudara u kojem su učestvovala tri kamiona i šest automobila!

Vatrogasci su odmah upućeni na mesto nezgode.

1/3 Vidi galeriju Lančani sudar u Sremu Foto: Kurir

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li ima povređenih, niti o težini eventualnih povreda.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je smanjena vidljivost na auto-putu mogla da doprinese sudaru, ali tačan uzrok nezgode još nije zvanično potvrđen.

Ovo je novi lančani sudar na auto-putu u Sremu, samo dan nakon teške saobraćajne nezgode između Pećinaca i Šimanovaca, u kojoj je učestvovalo 14 vozila, dok je sedam osoba povređeno.