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Visokopozicionirani pripadnik Vračarskog kriminalnog klana Andrej Blagojev, uhapšen je u Solunu, u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke, a grčki mediji prenose da su mi lisice stavljene u jednom restoranu i to zbog sumnje da je planirao likvidaciju u Grčkoj.

Šta znamo o Vračarcu koji je uhapšen u Grčkoj, gde se nalazi u hirejarhiji vračarskog klana, za emisiju "Puls Srbije" otkrio je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

- Andrej Blagojev ima 24 godine. Već neko vreme je na Vračaru i označen je kao visoko pozicionirani član Vračarskog klana. Za njim je već neko vreme raspisana crvena Interpolova poternica, a navodno se skrivao u Švajcarskoj. Prema dostupnim podacima, 26. septembra prešao je grčku granicu, pretpostavlja se falsifikovanim dokumentima. Uhapšen je sinoć u sinhronizovanoj akciji, odnosno zajedničkoj akciji UKP-a, MUP-a Srbije i BIA, u saradnji sa kolegama iz Grčke. Sumnja se da je uhapšen u Solunu, u jednom restoranu na plaži, i da je tamo trebalo da bude angažovan na izvršenju atentata na jednu osobu, takođe povezanu sa klanom - rekao je Nedić.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

"Vlasnici lokala bili su na meti"

Osvrnuo se na način na koji su, prema sumnjama, vlasnici lokala bili izloženi pritiscima i napadima.

- I tim povodom je otišao i uhapšen. Inače, Srbija ga tereti za razbojništva i pljačke, ali i za ono za šta se sumnjiče članovi ovog klana - paljenje lokala po Beogradu. To je bila serija napada. Već više od godinu dana vlasnici lokala bili su na meti. Kako se sumnja, nakon hapšenja Vračarske kriminalne grupe ispostavilo se da su oni najpre verbalno pretili vlasnicima lokala, zatim pretili da će im stradati porodice, a kasnije su im spaljivali automobile i lokale. U slučaju biznismena Vuka Bajuševića, on je čak bio i ranjen. Znači, dotle su išli. Tražili su određene cifre, a spominju se iznosi od 120.000 do 150.000 evra, kako bi vlasnici lokala bili pod njihovom "zaštitom." Naravno, pojedini vlasnici lokala koji to ne bi ispunili bili bi kažnjavani na taj način, pre svega paljenjem imovine, a kasnije su neki to i prijavljivali - nastavio je.

Nedić je za Kurir TV otkrio i detalje akcije u kojoj je uhapšen jedan od visokopozicioniranih članova grupe, kao i šta se potom dešavalo.

- Trećeg februara grupa je uhapšena, a jedan od visoko pozicioniranih članova bio je Aleksandar Aleksić Kravica, koji je sa još četvoricom uhapšen prilikom primopredaje novca u jednom beogradskom lokalu. Tada su pružili žestok otpor policiji, što pokazuje koliko su bili, da kažem, snažni i koliko su mislili da mogu. Kasnije su, čini mi se, ponovo napali isti lokal, bacili eksplozivnu napravu, upravo da bi dali znak da ne odustaju. Tako da su i Blagojev i Aleksić visoko pozicionirani. Naravno, tu se i dalje pominje Nikola Vušović, zvani Džoni sa Račara, koji je nezvanično i dalje glavni, ali on je već godinama u zatvoru - objasnio je Nedić.

Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Pa, čini se da su ranije, pre hapšenja Belivukove grupe u februaru 2021. godine, bili jedna od tih grana, odnosno izuzetno jak ogranak Kavačkog klana u Beogradu. To je, kako se sumnja, bila Belivukova grupa. Međutim, vremenom su se isprofilisali. Dok jedna grupa ostaje sa poslovima sa drogom i uvezana je sa Kavačkim klanom, sada se više pominje i taj famozni Balkanski kartel, Vračarski klan je ojačao u tom smislu da je preuzeo, pre svega, beogradske ulice i beogradske restorane, odnosno jedan drugačiji tip, da kažem, poslovanja. Tu su uzimali ogroman novac. I dan-danas postoje ta reketiranja i pokušaji iznude nad vlasnicima lokala, posebno dobrostojećih lokala za koje se zna da imaju veliki prihod. Oni jednostavno traže tu navodnu, pod znacima navoda, vrstu zaštite za ogroman novac, kako bi bili obezbeđeni od pripadnika nekih suprotnih klanova - za Kurir televiziju, zaključio je Nedić.

02:44 "PRVO SU PRETILI, A ONDA PALILI AUTOMOBILE I LOKALE" Nedić otkrio detalje akcije hapšenja pripadnika Vračarskog klana u Solunu: "Oni su bili na meti" Izvor: Kurir televizija

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