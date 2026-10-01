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U Nišavskoj ulici u Nišu danas je došlo do saobraćajne nesreće, kada je vozač automobila marke "ford" oborio ženu (47) koja je prevezena sanitetom Hitne pomoći u Urgentni centar.

00:20 Izbegnuta veća nesreća: Iza povređene žene(47) u udesu bila majka s bebom - Nišlijka prevezena u bolnicu Izvor: Kurir.rs/M.S.

- Oko 11.55 sati desila se saobraćajna nezgoda gde je oborena žena na pešaĉkom prelazu. Obavljen je uviđaj i obavešteno nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u policiji.

Kako smo saznali na licu mesta, nesreća je mogla biti veća jer je na pešačkom prelazu odmah iza povređene žene bila majka sa bebom u kolicima. Srećom su ostale nepovređene u ovom udesu.

Mesto nesreće u Nišavskoj ulici u Nišu Foto: Kurir.rs/M.S.