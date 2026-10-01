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Na auto-putu kod Kuzmina, u smeru ka Sremskoj Mitrovici, danas je došlo do stravičnog lančanog sudara u kojem je, prema prvim informacijama, učestvovalo čak 10 vozila, a kako se može videti na snimcima, prizori na mestu nesreće su stravični, pritom je saobraćaj izuzetno otežan zbog smanjene vidljivost.

Podsetimo, u lančanom udesu su učestvovala četiri kamiona i šest automobila, a prema prvim informacijama, tri osobe su povređene.

00:19 Lančani sudar dogodio se kod petlje Kuzmin Izvor: Kurir

Na mestu nezgode vlada potpuni haos, a gust dim prekrio je čitav auto-put. Jak vetar dodatno otežava situaciju, raznosi dim i komadiće paljevine, dok je vidljivost gotovo potpuno smanjena.

Pojedini vozači, kako se vidi na snimcima sa lica mesta, napustili su svoja vozila i sklonili se sa kolovoza.

- Dim je toliko gust da se bukvalno ništa ne vidi. Vozila se pojavljuju niotkuda s obzirom na to da se ništa ne vidi. Sudar je bio stravičan, automobili su potpuno smrskani - rekao je jedan od očevidaca.

Drugi vozač koji se zatekao na ovoj deonici kaže da je sve izgledalo kao da je oluja zahvatila auto-put.

- Sve je bilo crno od dima, vetar ga je nosio preko celog puta. Ljudi su izlazili iz automobila jer nisu znali šta se dešava. Komadići paljevine leteli su unaokolo, vidljivost je bila gotovo na nuli - rekao je očevidac.

Kako se može videti na snimcima sa mesta nezgode, nekoliko automobila je potpuno smrskano, dok su vozila ostala razbacana po kolovozu.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je smanjena vidljivost zbog dima mogla da doprinese lančanom sudaru, ali tačan uzrok nezgode još nije zvanično potvrđen.