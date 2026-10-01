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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Mihajla V. (19) zbog postojanja opravdane sumnje da je 5. maja 2026. godine na teritorji GO Rakovica, na podmukao način lišio života oštećenog N.F, saopšteno je iz tužilaštva.

Kako smo ranije pisali, ubijen je tinejdžer Nemanja F. bio je navijač Crvene zvezde.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

kanarevo brdo Foto: Kurir

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo V. 5. maja oko 17 časova po izlasku oštećenog iz autobusa broj 59 na autobuskoj stanici Kanarevo brdo, na srednjim vratima, istrčao iz istog autobusa sa prednjih vrata, pa je iznenada i bez ikakvog povoda i razloga, ispod majice izvukao nož i potrčao za oštećenim, koga nije ni poznavao, već je samo sa njim razmeno poglede u autobusu - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako dalje navode, pošto je oštećeni video da okrivljeni trči ka njemu sa nožem u ruci, počeo je da beži zajedno sa dvojicom svedoka koji su trčali ispred njega.

1/13 Vidi galeriju Ubistvo na Kanarevom brdu Foto: Ilija Ilić

- Kada je Mihajlo V. sustigao N.F. nožem mu je s leđa naneo ubodinu u predelu levog pojasnog predela, nakon čega je oštećeni pao na trotoar i dok se nalazio u ležećem položaju sa rukama ispred lica i savijenim nogama u kolenima radi odbrane, okrivljeni mu je nožem naneo ubodinu na zadnjoj strani desne natkolenice i dve sekotine na prednjoj strani desne nakolenice.

Ostavivši N.F. da leži na trotoaru, okrivljeni se vratio u autobus iz kojeg je prethodno i izašao i istim se udaljio sa lica mesta - piše u saopštenju tužilaštva.

Oštećeni mladić je tom prilikom zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, pa je usled iskrvarenja iz presečenih krvnih sudova preminuo u 18.06 časova u Urgentnom centru.