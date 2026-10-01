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Najmanje pet pripadnika kavačke ćelije balkanskog narko-kartela uhapšeno je u akciji Sektora za borbu protiv kriminala i regionalnih centara Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, u toku je akcija u više crnogorskih opština, tokom koje policajci pretresaju objekte u vlasništvu petorice kavčana, koji se sumnjiče da su podmetali požare i bacali eksplozivne naprave u Podgorici i južnoj regiji.