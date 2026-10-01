Slušaj vest

Najmanje pet pripadnika kavačke ćelije balkanskog narko-kartela uhapšeno je u akciji Sektora za borbu protiv kriminala i regionalnih centara Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, u toku je akcija u više crnogorskih opština, tokom koje policajci pretresaju objekte u vlasništvu petorice kavčana, koji se sumnjiče da su podmetali požare i bacali eksplozivne naprave u Podgorici i južnoj regiji.

Jedan od sagovornika kazao je da su osumnjičeni požarima i eksplozijama zastrašivali pojedince koji su im se našli na meti, a da je ovom akcijom razbijena ta mreža.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteHronikaZVICER JE JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH NA CRVENOJ POTERNICI Zašto potraga za vođom kavčana prerasta u mit i ko mu zapravo "čuva leđa" na globalnoj mapi podzemlja?
Milan Milović
HronikaHAPŠENJE PLAĆENOG UBICE IZ PRIBOJA NAJAVLJUJE NOVI OBRAČUN KLANOVA? Urednik Kurira otkriva: "Nosio je novac za likvidaciju sad treba otkriti samo jedno"
Rajko Nedić
Hronika"BELIVUKA MORAMO DOBRO DA POJAČAMO, ZASLUŽIO JE! NAPAŠĆE GA!" Radoje Zvicer preko Skaja napisao saradnicima da je "Soprano svetac": Kreten od Leptira pao...
veljko-belivuk-radoje-zvicer-foto-zorana-jevtic-epa-aa.jpg
Hronika"JA BIO U CRKVI DA ZAPALIM SVEĆU KAD MI JAVILI DA JE MESAR LISCU PUCAO USRED GLAVE" Jezive poruke Radoja Zvicera posle likvidacije "škaljaraca" u restoranu!
13425.jpg