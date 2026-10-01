Uhapšeno je pet članova kavačke ćelije, osumnjičenih za podmetanje požara i bacanje bombi u Podgorici.
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PALA KAVAČKA ĆELIJA BALKANSKOG NARKO-KARTELA Stavljene lisice na ruke petorici kavčana: Osumnjičeni za podmetanje požara i BOMBI
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Najmanje pet pripadnika kavačke ćelije balkanskog narko-kartela uhapšeno je u akciji Sektora za borbu protiv kriminala i regionalnih centara Uprave policije.
Prema nezvaničnim informacijama, u toku je akcija u više crnogorskih opština, tokom koje policajci pretresaju objekte u vlasništvu petorice kavčana, koji se sumnjiče da su podmetali požare i bacali eksplozivne naprave u Podgorici i južnoj regiji.
Jedan od sagovornika kazao je da su osumnjičeni požarima i eksplozijama zastrašivali pojedince koji su im se našli na meti, a da je ovom akcijom razbijena ta mreža.
(Kurir.rs/Vijesti)
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