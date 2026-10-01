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U teškom lančanom sudaru koji se danas oko 13 časova dogodio na auto-putu kod Kuzmina povređeno je više osoba, a četvoro povređenih prevezeno je u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica. Među njima je i dvoje dece.

Kako je potvrđeno za Kurir u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica, jedan muškarac zadobio je teške telesne povrede. On je svestan i komunikativan, a za sada nema indikacija za operativni zahvat.

1/4 Vidi galeriju Lančani sudar kod Kuzmina Foto: Kurir/D.Š., Kurir

Drugi povređeni muškarac zadobio je lakše telesne povrede. Obojica su hospitalizovana na Odeljenju opšte hirurgije i nalaze se pod stalnim nadzorom lekara.

U bolnicu je dovezeno i dvoje dece. Nakon dijagnostike zadržani su na Odeljenju dečije hirurgije radi opservacije. Reč je o lakšim povredama i deca nisu vitalno ugrožena.

U lančanom sudaru učestvovala su četiri teretna i šest putničkih vozila. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj.

00:19 Lančani sudar dogodio se kod petlje Kuzmin Izvor: Kurir

Na području gde se dogodila nezgoda prisutni su gust dim i jak vetar, zbog čega je vidljivost otežana. Postoji sumnja da su takvi uslovi mogli da doprinesu sudaru, ali uzrok nezgode za sada nije zvanično potvrđen.

Na snimcima sa mesta nesreće vidi se više teško oštećenih vozila, dok su na terenu policija, Hitna pomoć i druge nadležne službe.