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Pripadnik vračarskog klana Andrej Blagojev, koji je u sredu uhapšen u Solunu, nalazi se na poternici koju je za njim raspisala Srbija zbog pljačke menjačnice koja je počinjena u julu prošle godine u Beogradu!

Kako je za Kurir potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, to tužilaštvo je u februaru ove godine protiv uhapšenog, kao i protiv još dvojice mladića, podiglo optužnicu u ovom predmetu, a suđenje je već počelo u Višem sudu u Beogradu.

- Optuženima L. P. (20) i V. P. (24) se sudi, dok je njihov saučesnik Andrej Blagojev bio u bekstvu sve do juče. U pomenutoj pljački učestovala je još jedna osoba, ali ona nije identifikovana - objašnjava naš izvor.

Prema rečima našeg sagovornika, pljačka zbog koje se Blagojev našao na poternici dogodila se 16. jula 2025. godine u Ustaničkoj ulici kada su trojica okrivljenih, kao i još jedan NN počinilac, došli na zakazani sastanak sa oštećenim muškarcem, kome su potom oteli torbu punu para!

Dramatično

Kako Kurir saznaje, Blagojev i ekipa su 16. jula prošle godine oko 22 časa ispred jedne menjačnice u Beogradu, uz ojezive pretnje, od oštećenog oteli šest miliona dinara.

- Sumnja se da je L. P. preko jedne društvene mreže, lažno se predstavivši, dogovorio sa oštećenim da se nađu ispred pomenute menjačnice radi realizacije kupoprodaje kripto valute po ceni od 60.000 evra, nakon čega je V. P. ostale dovezao automobilom na dogovoreno mesto - navodi izvor i dodaje:

- Opljačkani muškarac je na dogovoreno mesto došao sa svojom devojkom i poneo je torbu u kojoj se nalazilo 6.000.000 dinara. Kada je ispred menjačnice ugledao L. P., pozdravili su se, a onda je on dao znak saradnicima "da napadnu".

Prema rečima našeg izvora, neidentifikovani napadač je uhvatio za ruke žrtvu i gurao ga, dok je Blagojev pokušavao da mu otme torbu sa novcem.

Andrej Blagojev Foto: Ustupljena fotografija

Situacija je ubrzo, prema rečima našeg izvora, postala vrlo ozbiljna, jer je jedan od napadača izvukao nož i zapretio žrtvi rečima: "Pusti torbu, izbošću te!".

- Tada se umešala devojka napadnutog muškarca, koja je stala isprd njega kako bi ga zaštitila. Ona je panično vikala i dozivala pomoć, posle čega je L. P. udario momka u glavu, a Blagojev je uspeo da mu otme torbu i pobegne - prepričava sagovornik Kurira dramatične scene.

Podsetimo, od tada se Blagojev nalazi u bekstvu, a sada je uhapšen u Solunu u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke.

Prema navodima grčkih medija, lisice su mu stavljene u jednom restoranu, a sumnja se da je u Grčku došao "po zadatku".

- Blagojev se najpre skrivao u Švajcarskoj sa lažnim dokumentima na ime Jovanović, a grčku granicu prešao je 26. septembra. Njegovo prisustvo u ovoj zemlji dovodi se u vezu sa unapred planiranim ubistvom - piše grčka Prototema.

Prema operativnim podacima, Blagojev se dobvodi u vezu i sa napadima na ugostiteljske objekte u Beogradu.