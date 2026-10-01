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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12 časova na autoputu u Beogradu, u smeru ka Šimanovcima, neposredno posle skretanja za Kvantašku pijacu, kada je žena nastradala pod točkovima putničkog automobila dok je pokušavala da pretrči kolovoz.

Prema saznanjima, nesrećna žena je iz za sada nepoznatih razloga odlučila da pređe izuzetno prometnu deonicu autoputa sa šest saobraćajnih traka, na mestu gde je to strogo zabranjeno.

U trenutku kada je iznenada istrčala na kolovoz, na nju je naletelo putničko vozilo kojim je upravljao mlađi muškarac.

Lekarska ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto tragedije, ali je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt. Udarac je bio izuzetno silovit, a od zadobijenih teških povreda žena je preminula na licu mesta.

Policijske patrole odmah su obezbedile mesto nesreće i zatvorile dve saobraćajne trake u smeru ka izlazu iz grada, zbog čega su se stvorile kilometre duge kolone vozila. Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na ovoj deonici odvija otežano.