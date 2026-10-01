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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Petar K. (40) i Nikola T. (39) zbog postojanja osnova sumnje da su 29. septembra 2026. godine neovlašćeno radi prodaje, zajedno prenosili ukupno skoro 75 kilograma opojne droge kanabis.

Petar K. je na saslušanju iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Nikola T. negirao izvršenje krivičnog dela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak da osumnjičenima odredi pritvor.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se stavlja na teret krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su 29. septembra oko 17 časova na teritoriji GO Palilula u teretnom motornom vozilu marke "mercedes", kojim je upravljao Nikola T, a na mestu suvozača sedeo osumnjičeni Petar K, u tovarnom prostoru vozila koji je pregradom odvojen od kabine vozila, na patosu, prenosili radi prodaje tri velike kese u kojima se nalazilo 75 plastičnih kesa, sa ukupno 74.829,00 grama opojne droge kanabis.