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U masovnoj tuči u Novom Pazaru, prema nezvaničnim saznanjima, K. B. je izvadio pištolj i pobegao. Četiri osobe su privedene, a više je povređeno, za sada bez težih povreda.

Kako se nezvanično saznaje, K. B. je tokom sukoba dve navijačke grupe u Ulici oslobođenja navodno izvadio pištolj, a potom pobegao s lica mesta. Više osoba je povređeno, ali prema dosadašnjim informacijama nema teže povrijeđenih.

U Novom Pazaru danas oko 16 sati došlo je do masovne tuče između pripadnika dve navijačke grupe u Ulici oslobođenja. Kako se saznaje, u obračunu su korišćene sekire, noževi i palice, dok je jedan od učesnika izvadio i pištolj.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o K. B., koji se dovodi u vezu s navijačkom grupom Torcida Sandžak. On je, prema istim saznanjima, tokom tuče navodno izvadio pištolj, nakon čega je pobegao s lica mesta. Za njim je u toku intenzivna potraga.

Za sada nema informacija da je tokom sukoba pucano.

K. B. je ranije osuđivan i pre izvesnog vremena izašao je iz zatvora nakon izdržavanja kazne. Ovi podaci, kao i navodi o njegovoj ulozi u današnjem događaju, za sada nisu zvanično potvrđeni.