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Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu uspešno su sproveli još jednu munjevitu akciju na suzbijanju trgovine narkoticima, u kojoj je zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane i uhapšena dvojica.

Iza rešetaka su završili M. R. (30) iz Gardinovaca i D. A. (52), državljanin Ruske Federacije. Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se ruski državljanin suočava i sa krivičnom prijavom za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prilikom pretresa lokacija koje su osumnjičeni koristili, policijski službenici su pronašli i zaplenili:

3.811 grama marihuane, više od milion dinara i 2.410 evra kod M. R.

6,45 grama marihuane kod D. A.

Digitalnu vagicu za precizno merenje, vakuumirku i ambalažu namenjenu za pakovanje droge.

Filmsko hapšenje i napad na policiju

Kako saznaje Telegraf, hapšenje je proteklo uz dramatične scene jer je državljanin Rusije D. A. pružio žestok otpor.

On je fizički nasrnuo na dvojicu operativaca koji su sprovodili akciju - jednog policajca je ugrizao za šaku, dok je drugog snagom odgurnuo u predelu grudi. Obazrivom i brzom reakcijom pripadnika MUP-a osumnjičeni je savladan i stavljen pod kontrolu, a oba operativca su u ovom napadu zadobila lake telesne povrede.