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Pripremnim ročištem pred Višim sudom u Prokuplju počelo je suđenje Milanu S. (35) iz Batušinca, koji je optužen da je u noći između 31. marta i 1. aprila ove godine, na teritoriji Merošine, opljačkao i silovao taksistkinju A. P. (27) iz Niša.

Prethodno ročište, zakazano za 8. septembar, bilo je odloženo zbog zahteva koji je optuženi podneo sudu.

Prema navodima optužnice, Milan S. je 1. aprila oko 3.30 časova, tokom vožnje taksi vozilom kojim je upravljala oštećena A. P. od Niša do sela Batušinac, prema taksistkinji primenio fizičku silu. Kako se navodi, najpre joj je oduzeo novac, a potom je, takođe upotrebom sile, izvršio seksualni čin protiv njene volje.

Više javno tužilaštvo u Prokuplju podiglo je 28. maja optužnicu protiv Milana S. zbog krivičnih dela silovanje i razbojništvo. Tužilaštvo je predložilo da mu za ova dela bude izrečena jedinstvena kazna od 20 godina zatvora, kao i da mu pritvor bude produžen sve do upućivanja na izdržavanje kazne.

Tužilaštvo je sudu predložilo i da javnost bude isključena tokom celog glavnog pretresa, imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja.

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Iz VJT u Prokuplju ranije je navedeno da jeistraga protiv okrivljenog trajala manje od dva meseca, tokom kojih su izvedeni svi neophodni dokazi koji su, prema oceni tužilaštva, opravdali podizanje optužnice. Tužilaštvo je, kako je tada saopšteno, prilikom predlaganja kazne cenilo odnos otežavajućih i olakšavajućih okolnosti i zaključilo da on opravdava predlog kazne od 20 godina zatvora.

Za krivično delo silovanje zaprećena je kazna zatvora od pet do 12 godina, dok se za razbojništvo izreći kazna zatvora od dve do 10 godina.

Milanu S. pritvor je produžen zbog okolnosti koje, prema odluci suda, ukazuju na opasnost od bekstva, ali i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, dovrši pokušano krivično delo ili učini krivično delo kojim preti.

Posebnu pažnju u ovom slučaju privukle su i njegove aktivnosti na društvenim mrežama. Kako je ranije navedeno, dve nedelje pre događaja za koji je optužen, Milan S. je na društvenim mrežama objavio snimak za koji se u medijima navodi da je sraman. On je, takođe, i ranije bio osuđivan.

Suđenje će biti nastavljeno pred Višim sudom u Prokuplju, dok će sud u nastavku postupka izvoditi dokaze i utvrđivati sve okolnosti događaja.