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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas, 2. oktobra, uhapšen M. M. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Prema navodima tužilaštva, M. M. je zastupnik udruženja građana "SRBICA", a u okviru predistražnog postupka utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je ovo udruženje u periodu od 2020. do 28. marta 2025. godine dobilo ukupno 3.020.000 dinara od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju 16 projekata.

- Kako se sumnja, aktivnosti predviđene projektima nisu sprovedene, dok je osumnjičeni davaocima sredstava dostavljao lažne izveštaje o pravdanju utrošenog novca. U tim izveštajima navodno su bile opisane aktivnosti poput radionica i predavanja koje, prema dosadašnjim saznanjima tužilaštva, nikada nisu održane - saopštilo je VJT.

Na taj način je, kako se sumnja, budžetu Grada Novog Sada i budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pričinjena imovinska šteta u ukupnom iznosu od 3.020.000 dinara.