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Jedna osoba nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu ka Beogradu, na deonici između petlji Banovci i Batajnica.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 6.15 časova iz za sada nepoznatih razloga.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt jedne osobe.

Zbog saobraćajne nesreće, saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno preticajnom trakom, dok policija na licu mesta vrši uviđaj.

Kako je ranije saopšteno iz JP "Putevi Srbije", vozačima se savetuje da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Istraga, koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove nesreće, je u toku.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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