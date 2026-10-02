Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno je zadržavanje Đ.F. (54) iz Požarevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On je priveden nakon što je policija zaustavila i pregledala vozilo "seat altea" kojim je upravljao.

- Policijski službenici su u gepeku vozila pronašli 10,5 kilograma kanabisa - navodi izvor.

Po nalogu tužilaštva u Nišu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod tužioca na saslušanje.

(Blic)

Ne propustiteHronikaZAPLENJENA DROGA NA PUTU LESKOVAC-NIŠ, TROJICA UHAPŠENA: Pet kilograma marihuane krili ispod haube golfa
uvidjaj-foto-dado2.jpg
HronikaOPASNE TABLETICE: Nišlija (22) uhapšen zbog droge u obliku kruna i domina!
foto-mup.jpg
HronikaBERETA, ŠKORPION, HEKLERI I DROGA! Uhapšen Nišlija, zaplenjen arsenal oružja, municije i brdo opijata! (FOTO)
2.jpg
HronikaDROGA, ORUŽJE I SVESKA SA DUŽNICIMA: Uhapšena dvojica Nišlija, a onda su im policajci ušli u kuće - i imali su šta da vide!
dsc-0128.jpg