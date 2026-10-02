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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno je zadržavanje Đ.F. (54) iz Požarevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On je priveden nakon što je policija zaustavila i pregledala vozilo "seat altea" kojim je upravljao.

- Policijski službenici su u gepeku vozila pronašli 10,5 kilograma kanabisa - navodi izvor.

Po nalogu tužilaštva u Nišu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod tužioca na saslušanje.