hapšenje dilera
VELIKA ZAPLENA NARKOTIKA U NIŠU: Policija zaustavila sumnjivi automobil i pronašla 10 kg droge!
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu zadržan je Đ.F. (54) iz Požarevca zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet droge.
- Policija je zaustavila njegov 'seat altea' i u gepeku pronašla 10,5 kilograma kanabisa.
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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno je zadržavanje Đ.F. (54) iz Požarevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
On je priveden nakon što je policija zaustavila i pregledala vozilo "seat altea" kojim je upravljao.
- Policijski službenici su u gepeku vozila pronašli 10,5 kilograma kanabisa - navodi izvor.
Po nalogu tužilaštva u Nišu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod tužioca na saslušanje.
(Blic)
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