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Jedna osoba nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu ka Beogradu, na deonici između petlji Banovci i Batajnica.

Prema informacijama, nesreća se dogodila oko 6.15 časova, na auto-putu u zoni u kojoj se izvode radovi, a najpre je došlo do sudara tri automobila.

Automobil marke BMW kojim je upravljao državljanin Slovačke, prednjim delom udario je u zadnji deo drugog vozila marke BMW, koji je nakon udara odbačen na "dačiju daster".

Međutim, nesreća u kojoj je nastradala osoba se dogodila neposredno nakon prvog sudara.

Vozač vozila BMW koji je prvi udario u drugo vozilo izašao je iz automobila kako bi sa kolovoza pokupio delove koji su nakon sudara ostali na putu. U tom trenutku, iz saobraćajne trake namenjene vozilima koja su se kretala iz suprotnog smera naišao je kamion. Levi retrovizor kamiona udario je muškarca u predelu glave, usmrtivši ga na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, ali muškarcu nije bilo spasa. Lekari su oko 6.30 časova mogli samo da konstatuju njegovu smrt.