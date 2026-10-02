"PRISTAJEM, POŠALJITE ME U SRBIJU" Pripadnik vračarskog klana koji je uhapšen u Solunu biće izručen
- Andrej Blagojev je u Solunu pristao da bude izručen Srbiji, gde će mu se suditi zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu u Beogradu.
- Tereti se da je sa još nekoliko osoba u julu 2025. oteo torbu sa 6 miliona dinara od muškarca koji je došao na dogovoreni sastanak.
Andrej Blagojev, navodni pripadnik vračarskog klana, izveden je pred tužioca u Solunu, gde je izjavio da je saglasan sa zahtevom Republike Srbije da bude izručen i da mu se sudi u našoj zemlji. Za Beograđaninom, podsetimo, bila je raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu u Beogradu!
- Blagojev je odveden u Kancelariju apelacionog tužioca u Solunu radi postupanja po crvenoj poternici, gde je potvrdio da pristaje na ekstradiciju u Srbiju - pišu grčki mediji i dodaju da je prema tužilaštvu, delo koje mu se stavlja na teret počinjeno zajedno sa još tri osobe 2025. godine u Beogradu.
Blagojev je od tog trenutka bio u bekstvu, ali je uhapšen u sredu popodne u restoranu u blizini Nea Paralije u Solunu.
Pljačka teška šest miliona
Kako je ranije potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, protiv Blagojeva, kao i još dvojice mladića, u februaru ove godine podignuta je optužnica zbog razbojništva, dok je postupak pred Višim sudom u Beogradu već počeo.
- Optuženima L. P. (20) i V. P. (24) se sudi, dok je njihov saučesnik Andrej Blagojev bio u bekstvu sve do prekjuče. U pomenutoj pljački učestovala je još jedna osoba, ali ona nije identifikovana - objašnjava naš izvor.
Prema rečima sagovornika, razbojništvo zbog kojeg se Blagojev našao na poternici dogodilo se 16. jula 2025. godine u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Trojica okrivljenih, zajedno sa još jednim NN počiniocem, navodno su došli na zakazani sastanak sa oštećenim muškarcem, kome su potom oteli torbu sa novcem.
- Sumnja se da je L. P. preko jedne društvene mreže, lažno se predstavivši, dogovorio sa oštećenim da se nađu ispred pomenute menjačnice radi realizacije kupoprodaje kripto valute po ceni od 60.000 evra, nakon čega je V. P. ostale dovezao automobilom na dogovoreno mesto - navodi izvor i dodaje:
Opljačkani muškarac je na dogovoreno mesto došao sa svojom devojkom i poneo je torbu u kojoj se nalazilo 6.000.000 dinara. Kada je ispred menjačnice ugledao L. P., pozdravili su se, a onda je on dao znak saradnicima "da napadnu".
Prema rečima izvora, neidentifikovani napadač je uhvatio žrtvu za ruke i gurao ga, dok je Blagojev pokušavao da mu otme torbu sa novcem.
Situacija je, prema istim navodima, ubrzo eskalirala.
- Tada se umešala devojka napadnutog muškarca, koja je stala ispred njega kako bi ga zaštitila. Ona je panično vikala i dozivala pomoć, posle čega je L. P. udario momka u glavu, a Blagojev je uspeo da mu otme torbu i pobegne - prepričava sagovornik.
Jedan od napadača je, prema navodima iz istrage, prethodno izvukao nož i zapretio oštećenom rečima: "Pusti torbu, izbošću te!"
Blagojev se nakon toga, prema dostupnim informacijama, nalazio u bekstvu sve do hapšenja u Grčkoj. Lisice su mu stavljene u jednom restoranu u Solunu, u akciji srpskih i grčkih bezbednosnih službi. Prema navodima grčkih medija, Blagojev je u Grčku ušao 26. septembra, a njegovo prisustvo u zemlji grčke službe dovode u vezu sa sumnjama o pripremanju likvidacije.
- Blagojev je prešao grčku granicu 26. septembra i nadležne službe njegovo prisustvo u Solunu direktno povezuju sa sumnjama o pripremanju oružanog napada. Sumnja se da se pre dolaska u Grčku duže vreme skrivao u Švajcarskoj, pri čemu se istražuje da li je koristio lažna dokumenta na ime Jovanović kako bi izbegao poternicu - ističu grčki mediji.
Blagojev je u Grčkoj uhapšen zahvaljujući operativnom radu Uprave kriminalističke policije i Uprave za tehniku MUP Srbije, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, Policijskom upravom za grad Beograd i grčkim kolegama. Tokom akcije u restoranu privedene su još tri osobe.
Inače, njegovo ime dovodi se u vezi i sa drugim krivičnim delima.
Organizovao paljenje lokala?
Blagojevu se, prema saznanjima, pripisuje i uloga u organizovanju napada na ugostiteljske objekte u Beogradu.
- Molotvljevi kokteli i bombe bacani su na ugostiteljske objekte u različitim delovima grada, od Voždovca, preko Vračara, do Novog Beograda. Istražitelji su sumnjali da je motiv napada opomena za vlasnike ili pokušaj reketiranja. Ipak, učestali napadi postali su uznemirujući, a direktni počinioci u više slučaja bili su maloletni ili jedva punoletni mladići. Stoga je bilo jasno da su ovi napadi organizovani - objašnjava nam izvor i dodaje da operativni podaci ukazuju na to da je "mozak" tih organizovanih paljenja bio upravo sada uhapšeni Blagojev.
Prema navodima iz istrage, eksplozivne naprave i Molotovljevi kokteli bacani su uglavnom tokom noći, kada ugostiteljski objekti nisu radili.
- Eksplozivne naprave i Molotovljevi kokteli bacani su uglavnom tokom noći, kada objekti nisu radili. Iako u dosadašnjim napadima, prema dostupnim informacijama, nije bilo žrtava, pričinjena je materijalna šteta - navodi naš izvor.