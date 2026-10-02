Blagojev se nakon toga, prema dostupnim informacijama, nalazio u bekstvu sve do hapšenja u Grčkoj. Lisice su mu stavljene u jednom restoranu u Solunu, u akciji srpskih i grčkih bezbednosnih službi. Prema navodima grčkih medija, Blagojev je u Grčku ušao 26. septembra, a njegovo prisustvo u zemlji grčke službe dovode u vezu sa sumnjama o pripremanju likvidacije.

- Blagojev je prešao grčku granicu 26. septembra i nadležne službe njegovo prisustvo u Solunu direktno povezuju sa sumnjama o pripremanju oružanog napada. Sumnja se da se pre dolaska u Grčku duže vreme skrivao u Švajcarskoj, pri čemu se istražuje da li je koristio lažna dokumenta na ime Jovanović kako bi izbegao poternicu - ističu grčki mediji.

Blagojev je u Grčkoj uhapšen zahvaljujući operativnom radu Uprave kriminalističke policije i Uprave za tehniku MUP Srbije, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, Policijskom upravom za grad Beograd i grčkim kolegama. Tokom akcije u restoranu privedene su još tri osobe.