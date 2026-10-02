Slušaj vest

Muškarcu S. S. iz okoline Leskovca Osnovni sud u Leskovcu odredio je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je polno uznemiravao dve Leskovčanke.

Kako su naveli iz Osnovnog suda, pritvor mu je određen juče.

- Prema osumnjičenom S.S. iz Leskovca pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni ostankom na slobodi ometao postupak uticanjem na nesaslušane svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivična dela - saopšteno je iz suda.

Kako dalje navode, sumnja se da je S. S. 13. septembra u Leskovcu polno uznemiravao jednu ženu, a zatim 27. septembra, takođe u Leskovcu, polno je uzneiravao drugu ženu. Obe je, kako se navodi u saopštenju suda, pratio na ulici i napao u gluvo doba noći, oko tri sata iza ponoći.

- Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni dana 13.09.2026. godine, oko 03.10 časova, u Leskovcu, polno uznemiravao oštećenu iz Leskovca, na taj način što je istu pratio do zgrade u kojoj stanuje, da je nakon toga ušla u zgradu, a za njom i osumnjičeni, te je oštećena ušla u lift, a za njom i osumnjičeni, da joj se približio, krenuo rukama da je zagrli i približio svoju glavu njenoj glavi kako bi je poljubio, da kada je lift stao, rukama ga je odgurnula, te je iskoristila priliku i napustila lift, da je krenula da trči hodnikom, te ju je sustigao, obgrlio rukama oko leđa, nakon čega je levom rukom uhvatio za grudi, a desnom rukom za njen polni organ, da je tada krenula da doziva pomoć, kako bi je čuli roditelji, međutim isti je nastavio da je ljubi po vratu, da bi u jednom trenutku uspela da se izvuče iz njegovih ruku i potrči ka stanu u kom trenutku su njeni roditelji, odnosno otac, otvorio vrata stana, te je ista uplašeno ušla u stan i ispričala ceo događaj - navodi se u odluci Osnovnog suda u Leskovcu u obrazloženju za određivanje pritvora.

Drugi slučaj

Takođe, osumnjičenom je stavljeno na teret da je dana 27.09.2026. godine, oko 03.00 časova, u Leskovcu, polno uznemiravao oštećenu iz Leskovca, tako što je došla do parking prostora zgrade u kojoj stanuje.

- Onda joj je trčećim korakom prišlo njoj nepoznato lice, da je uhvatio otvorenom šakom za zadnjicu, zbog čega se uplašila, krenula ka ulazu kako bi otključala vrata, u kom trenutku joj je to lice prišlo iza leđa, pa je pokušala da ga odgurne od sebe, te ga je nakon toga odgurnula, da joj se ovo lice obratilo rečima: "Lepotice zašto bežiš“, ali mu je ista odgovorila: "Jesi li normalan, šta radiš to, skloni se od mene", nakon čega joj je rekao da se ne ljuti i krenuo da se udaljava, da bi se u jednom trenutku okrenuo, pa je ona krenula da trči ka njemu kako bi ga bolje videla, pitajući ga: "Ko si ti, daj mi ime i prezime“, da joj je tada odgovorio: "Dobro šta se ljutiš, lepa si mi, slatka si mi, kakve veze ima“, da je potom telefonom pozvala svog druga koji je bio u blizini. Kada je drug došao jurili su to lice, ali im je ovo lice brzo pobeglo, čime bi učinio dva krivična dela - navode iz Osnovnog suda u Leskovcu.