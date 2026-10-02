OVO JE MESTO STRAVIČNE NESREĆE KOD BATAJNICE: Čovek izašao na put, a onda ga usmrtio retrovizor kamiona! (video)
- Na deonici između Banovaca i Batajnice poginuo je vozač iz Slovačke, nakon lančanog sudara i udara kamiona retrovizorom u glavu.
- Do nesreće je došlo kada je BMW udario u drugo vozilo, a vozač je izašao na put da skuplja delove svog automobila.
Nakon stravične tragedije na deonici puta između petlji Banovci i Batajnica, u kojoj je oko 6.15 časova poginuo jedan vozač, na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa lica mesta.
Na njemu se vidi nepregledna kolona vozila u smeru ka Batajnici, u kojem je došlo do lančanog sudara, a onda i do stradanja jednog vozača.
Video snimak objavila je Instagram stranica 192.
- Gužva na auto-putu od Nove Pazove ka Batajnici. Stvaraju se kilometarske kolone. Dodatni problem prave vozači koji voze preko njiva pored puta ili koriste zaustavnu traku - piše u objavi stranice ispod videa.
Podsetimo, do tragedije je došlo kada se vozač automobila marke "bmw" iz Slovačke prednjim delom zakucao u zadnji deo drugog vozila marke BMW, koji je nakon udara odbačen na "dačiju daster".
Prema nezvaničnim informacijama, kada je vozač iz Slovačke izašao na put da skuplja delove svog vozila, naišao je kamion i retrovizorom ga udario u glavu. On je od teških povreda stradao na licu mesta.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, ali muškarcu nije bilo spasa. Lekari su oko 6.30 časova mogli samo da konstatuju njegovu smrt.
Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a saobraćaj je zbog nesreće otežan. U smeru ka Beogradu vozila kreću zaustavnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija levom saobraćajnom trakom.