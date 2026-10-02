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Nakon stravične tragedije na deonici puta između petlji Banovci i Batajnica, u kojoj je oko 6.15 časova poginuo jedan vozač, na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa lica mesta.

Na njemu se vidi nepregledna kolona vozila u smeru ka Batajnici, u kojem je došlo do lančanog sudara, a onda i do stradanja jednog vozača.

Video snimak objavila je Instagram stranica 192.

- Gužva na auto-putu od Nove Pazove ka Batajnici. Stvaraju se kilometarske kolone. Dodatni problem prave vozači koji voze preko njiva pored puta ili koriste zaustavnu traku - piše u objavi stranice ispod videa.

Podsetimo, do tragedije je došlo kada se vozač automobila marke "bmw" iz Slovačke prednjim delom zakucao u zadnji deo drugog vozila marke BMW, koji je nakon udara odbačen na "dačiju daster".

Prema nezvaničnim informacijama, kada je vozač iz Slovačke izašao na put da skuplja delove svog vozila, naišao je kamion i retrovizorom ga udario u glavu. On je od teških povreda stradao na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, ali muškarcu nije bilo spasa. Lekari su oko 6.30 časova mogli samo da konstatuju njegovu smrt.