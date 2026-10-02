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Juče u popodnevnim satima u opštini Novi Bečej pronađeno je telo žene S. S. u porodičnoj kući u kojoj je živela sa sinom M.S. Kako se nezvanično saznaje, obdukcija će pokazati da li je žena preminula usled izgladnjivanja od strane sina, ili su joj nanete smrtonosne povrede.

Ono što je gotovo izvesno, jeste da su nadležni organi pronašli delove njenog tela u zamrzivaču kuće u kojoj je živela sa sinom zbog čega je on odmah priveden i poslat u psihijatrijsku ustanovu.

Telo pokojnice poslato je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu a policija očekuje izveštaj kako bi utvrdila da li postoje elementi krivičnog dela, odnosno da li žena ubijena ili je umrla prirodnom smrću.

- Ispituje se da li ju je sin namerno izgladnjivao te da je žena preminula još pre izvesnog vremena. Takođe, ispituje se da li joj je eventualno naneo smrtonosne povrede. Ono što je izvesno jeste da su delovi njenog tela nađeni u zamrzivaču - kaže izvor blizak slučaju-