Slušaj vest

Nesavesni vozač snimljen je sinoć oko 20 sati u beogradskom naselju Vinča kako na pešačkom prelazu udara dvojicu dečaka, a onda beži sa lica mesta. Prema nezvaničnim informacijama, udario je dvojicu braće blizanaca, starih 12 godina, i oni su pukom srećom prošli bez težih povreda.

Snimak ove saobraćajne nesreće osvanuo je sinoć na društvenim mrežama, a udes se dogodio kod OŠ "Nikola Tesla".

Na snimku se vidi grupa od desetak dece kako čekaju zeleno svetlo na pešačkom prelazu kako bi prešli ulicu.

Međutim, kada su dočekali zeleno svetlo i zakoračili na ulicu, odjednom se pojavio crni automobil koji je išao prevelikom brzinom i to u zoni škole. On je prešao u suprotnu saobraćajnu traku i nije se zaustavio kod pešačkog prelaza, pa je naleteo na grupu dece i udario blizanace.

Na kraju je pobegao sa lica mesta, ne proverivši kako su deca koju je udario.

- Deca su petaci, od moje mame bivši učenici. Srećom, dobro su, a vozač, koji je inače 2003. godište, je uhvaćen. I dalje ne možemo da verujemo da je taj klinac samo otišao - napisala je jedna žena ispod snimka nesreće na društvenim mrežama.