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Žena čije je telo pronađeno u zamrzivaču u kući kod Novog Bečeja, bila je voljena doktorka iz tog mesta, a njene komšije kažu za Kurir da su šokirane onim što se dogodilo!

Podsetimo, polciija je juče uveče uhapsila M. S. (40) nakon što je telo njegove majke S. S. pronađeno u zamrzivaču. Telo je poslato na obdukciju i tek treba da se utvrdi na koji način je žena preminula.

1/5 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo žene u zamrzivaču Foto: Kurir/S.U.

- U ovoj kući je živeo M. S., a majka je živela u Zrenjaninu. Ona je povremeno dolazila tu kod sina da ga obiđe. Međutim, u poslednje vreme je delovalo kao da u kući nema nikoga, roletne su bile spuštene, a M. S. isto duže vreme nismo viđali, niti smo viđali njegov automobil ispred kuće - kaže jedna komšincia i dodaje da su se frapirali kada su sinoć oko 21 sat videli policiju.

- Čuli smo razne priče, da je telo bilo u zamrzivaču i da je sin, navodno, hteo delovima majčinog tela da nahrani psa... Sad, ne znam šta se stvarno desilo. Kažu i da ga je neko video sa sekirom u dvorištu i da je to možda bio alarm da se otkrije ovaj užas. Svašta se priča, a mi smo šokirani - kaže komšinica.

Prema njenim rečima, sin pokojne žene bio je problematičan.

- On je, mislim, zavisnik i on je veći deo svog života proveo u ustanovama. Dugo ga nije bilo ovde, mislim da je u aprilu prošle godine izašao iz neke ustanove i tu je sam živeo, a majka ga je obilazila. Ona je njega jako volela, uvek ga je hvalila i stalno je govorila: "Moj Mića, moj Mića" - priča naša sagovornica.

Kako kaže, pokojna žena je do penzije radila u lokalnom domu zdravlja kao doktorka.

00:16 Policija ispred kuće u kojoj je nađeno telo u zamrzivaču Izvor: Kurir/S.U.

- Pre izvesnog vremena ona se odselila u Zrenjanin i čuli smo da se tamo, iako je bila u penziji, zaposlila u jednom staračkom domu kao doktroka. Htela je da radi - pričaju komšije i dodaju:

- Ona je bila divna žena, dok je radila ovde u domu zdravlja pacijenti su je obožavali. Jeste bila mršava u poslednje vreme, sporo se kretala, ali godine su u pitanju, sad se priča da ju je sin izgladnjivao, ali ne verujem u to, oni nisu živeli zajedno.

Policijske patrole i od jutros su ispred kuće u kojoj je u zamrzivaču nađeno telo žene.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.