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U nastavku akcije "Armagedon", pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslovauhapsili su pet osoba na području Beograda,Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da su izvršile krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopštio je da je akcija sprovedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

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Uhapšeno pet osoba zbog sumnje na seksualnu eksploataciju dece na internetu Izvor: Mup Srbije

U akciji su, pored Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovale Policijska uprava za grad Beograd, policijske uprave u Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici, kao i Uprava granične policije.

- U nastavku akcije „Armagedon“, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapsili su pet osoba, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršena krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem - rekao je Dačić.

hapšenje akcija Armagedon
Foto: MUP Srbije

Prema njegovim rečima, uhapšeni su M. D. (1994) iz Prokuplja, Đ. P. (2002) iz Beograda, E. B. (2006) iz okoline Subotice, V. C. (1981) iz Beograda i A. A. (1974) iz okoline Stare Pazove, dok je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv S. S. (1988) iz Beograda.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni tokom dužeg vremenskog perioda putem internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i video-zapise nastale seksualnom eksploatacijom dece.

- Sumnja se da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloletnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom - naveo je ministar.

Tokom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme, policija je, kako je saopšteno, pronašla veću količinu fotografija i video-zapisa nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, kao i poruke seksualne sadržine.

hapšenje akcija Armagedon
Foto: MUP Srbije

Poseban slučaj odnosi se na Đ. P., za koga se sumnja da je koristeći lažne naloge na društvenim mrežama stupio u kontakt sa jednim detetom i od njega zahtevao i pribavio eksplicitne fotografije.

- U mobilnim telefonima koje je koristio pronađeni su materijali nastali seksualnom eksploatacijom dece i poruke razmenjene sa više oštećenih maloletnih lica sa teritorije Republike Srbije - rekao je Dačić.

Ministar je istakao da policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i obima navodnih zloupotreba.

Petorici uhapšenih određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu. Dačić je posebno apelovao na građane da imaju u vidu posledice daljeg širenja materijala nastalih seksualnom eksploatacijom dece.

hapšenje akcija Armagedon
Foto: MUP Srbije

- Iza svake fotografije ili video-zapisa nastalog seksualnom eksploatacijom stoji dete koje je pretrpelo zlostavljanje, a da se daljim deljenjem takvih sadržaja nastavlja povređivanje njegove privatnosti i dostojanstva - poručio je Dačić.

On je naveo da zaštita dece predstavlja prioritet u radu policije i nadležnog tužilaštva, koji na otkrivanju ovih krivičnih dela rade svakodnevno, postupajući po prijavama i kroz međunarodnu saradnju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je roditelje i staratelje da sa decom razgovaraju o kontaktima na internetu i da ih ohrabre da prijave svaku uznemirujuću poruku ili zahtev za intimnim fotografijama.

- Sumnju na seksualno uznemiravanje ili eksploataciju deteta potrebno je odmah prijaviti policiji, a sporne sadržaje ne prosleđivati drugim licima - poručio je Dačić.

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