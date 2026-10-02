TOKOM AKCIJE "ARMAGEDON" PRONAĐENA JEZIVA KOLEKCIJA SNIMAKA I FOTOGRAFIJA DECE! Policija hapsila pedofile širom Srbije - deca pretrpela zlostavljanje (video)
U nastavku akcije "Armagedon", pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslovauhapsili su pet osoba na području Beograda,Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da su izvršile krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem.
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopštio je da je akcija sprovedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
U akciji su, pored Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovale Policijska uprava za grad Beograd, policijske uprave u Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici, kao i Uprava granične policije.
- U nastavku akcije „Armagedon“, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapsili su pet osoba, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršena krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem - rekao je Dačić.
Prema njegovim rečima, uhapšeni su M. D. (1994) iz Prokuplja, Đ. P. (2002) iz Beograda, E. B. (2006) iz okoline Subotice, V. C. (1981) iz Beograda i A. A. (1974) iz okoline Stare Pazove, dok je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv S. S. (1988) iz Beograda.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni tokom dužeg vremenskog perioda putem internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i video-zapise nastale seksualnom eksploatacijom dece.
- Sumnja se da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloletnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom - naveo je ministar.
Tokom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme, policija je, kako je saopšteno, pronašla veću količinu fotografija i video-zapisa nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, kao i poruke seksualne sadržine.
Poseban slučaj odnosi se na Đ. P., za koga se sumnja da je koristeći lažne naloge na društvenim mrežama stupio u kontakt sa jednim detetom i od njega zahtevao i pribavio eksplicitne fotografije.
- U mobilnim telefonima koje je koristio pronađeni su materijali nastali seksualnom eksploatacijom dece i poruke razmenjene sa više oštećenih maloletnih lica sa teritorije Republike Srbije - rekao je Dačić.
Ministar je istakao da policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i obima navodnih zloupotreba.
Petorici uhapšenih određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu. Dačić je posebno apelovao na građane da imaju u vidu posledice daljeg širenja materijala nastalih seksualnom eksploatacijom dece.
- Iza svake fotografije ili video-zapisa nastalog seksualnom eksploatacijom stoji dete koje je pretrpelo zlostavljanje, a da se daljim deljenjem takvih sadržaja nastavlja povređivanje njegove privatnosti i dostojanstva - poručio je Dačić.
On je naveo da zaštita dece predstavlja prioritet u radu policije i nadležnog tužilaštva, koji na otkrivanju ovih krivičnih dela rade svakodnevno, postupajući po prijavama i kroz međunarodnu saradnju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je roditelje i staratelje da sa decom razgovaraju o kontaktima na internetu i da ih ohrabre da prijave svaku uznemirujuću poruku ili zahtev za intimnim fotografijama.
- Sumnju na seksualno uznemiravanje ili eksploataciju deteta potrebno je odmah prijaviti policiji, a sporne sadržaje ne prosleđivati drugim licima - poručio je Dačić.